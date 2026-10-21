கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி விவகாரம்; மத்திய பாஜக அரசை விமர்சித்த அண்ணாமலை

‘வீ த லீடர்ஸ்’ அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை சமூகவலைதளத்தில் மத்திய அரசுக்கு எதிராக அதிரடியாக ஒரு பதிவினை பதிவு செய்துள்ளார். அதில் கூறியிருப்பதாவது:-
2011-ம் ஆண்டு, அப்போது குஜராத் முதல்-அமைச்சராக இருந்த நரேந்திர மோடி , தனது கைகள் கட்டப்படாமல் இருந்திருந்தால், டெல்லிக்குச் சென்று மத்திய அரசுக்கு எதிராகப் போர் தொடுத்திருப்பேன் என்று கூறினார். டெல்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஊழலுக்கு எதிரான அமைதியான போராட்டத்தின் மீது போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்ததற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் அவர் இந்தக் கருத்தைத் தெரிவித்தார். அப்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியது முற்றிலும் சரியானது என்றும், அதில் தவறு ஏதுமில்லை என்றும் நான் கருதுகிறேன்.
இன்று, ஒருவரை காலவரையின்றி சிறையில் அடைக்க முடியும்; அவர் ஜாமீன் பெறுவதற்காக அளிக்கும் உத்தரவாதப் பத்திரங்கள் நிராகரிக்கப்படலாம். அதைவிட ஆச்சரியமாக, தடுப்பு நடவடிக்கை தொடர்பான பிணை வழக்குகளைக் கையாள அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு நிர்வாக மாஜிஸ்திரேட், ஒருவரைச் சுற்றிச் சுற்றி அலையவிடும் நிலையும் உள்ளது.
ஜனநாயகத்தில் சட்ட நடைமுறைகள் மீறப்படுவதை நீங்கள் கேள்வி எழுப்பினால், உங்களைப் பல்வேறு பெயர்களால் அழைப்பார்கள். வெளிநாட்டு முகவர் என்று முத்திரை குத்துவது உள்படப் பல்வேறு தாக்குதல்களும் நடத்தப்படும்.
நீட் தேர்வுப் போராட்டத்தின்போது போராட்டக்காரர்களுடன் மத்திய அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என்று நான் கேட்டதிலிருந்து, தொடர்ந்து தாக்குதல்களை எதிர்கொண்டு வருகிறேன். இருப்பினும், தமிழ்நாட்டில் நிலவும் பிரச்சினைகளில் கவனம் செலுத்துவது முக்கியம் என்று கருதியதால், அவற்றைக் கடந்து சென்றேன். ஒருவகையில், இந்தத் தாக்குதல்களை நான் ரசிக்கவும் செய்தேன். ஏனெனில், பா.ஜ.க.வின் பி-டீம் என்றும், தமிழ்நாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்ட 'துரந்தர்' என்றும் என் மீது சுமத்தப்பட்ட முத்திரை விரைவாக நீங்க இது உதவியது.
நேற்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில், சி.ஜே.பி. அமைப்பின் போராட்டக்காரர்களை டெல்லி போலீசார் கைது செய்த விதம் குறித்து நான் கேள்வி எழுப்பினேன்.
எதிர்பார்த்தபடியே, நேற்று முதல் மீண்டும் தாக்குதல்கள் தொடங்கியுள்ளன. பா.ஜ.க.வினர் சிலருக்கு ஒன்றைத் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன். வசதிக்கேற்ப மறதி ஏற்பட்டுவிட்டது என்றால் நினைவுபடுத்துகிறேன்: நான் 2026 ஜூன் 5-ந் தேதியே பா.ஜ.க.விலிருந்து விலகிவிட்டேன்.
நேற்று நான் குறிப்பிட்டதைப் போல, சி.ஜே.பி. அமைப்பின் போராட்ட உத்திகளுடன் எனக்கு உடன்பாடு இல்லாமல் இருக்கலாம். அவர்களின் பல செயல்பாடுகள் தவறான வழிகாட்டுதலுடன் இருப்பதாகவும் நான் கருதுகிறேன். ஆனால், தங்களுக்கு முக்கியமானதாகத் தோன்றும் ஒரு விவகாரத்தில் எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கவும், வாதிடவும், போராட்டம் நடத்தவும் அவர்களுக்கு உரிமை இருக்கிறதா என்று கேட்டால், நிச்சயமாக இருக்கிறது என்றே நான் பதிலளிப்பேன்.
எனவே, சிலருக்கு அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தினாலும், இந்தக் கேள்விகளை மக்கள் மீண்டும் எழுப்ப வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். மத்திய அரசும் மாற்றுப் பிரச்சினைகளை முன்வைத்து விவாதத்தைத் திசைதிருப்புவதற்குப் பதிலாக, இந்தக் கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன்.
1. ஜந்தர் மந்தர் போராட்ட இடமாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், என்ன நடந்தது?
போராட்டம் நடத்த அனுமதி கோரி சி.ஜே.பி. அமைப்பு கடிதம் அளித்த பிறகு, மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் நடைமுறை உத்தரவின்படி ஜந்தர் மந்தர் போராட்ட இடம் என்ற அந்தஸ்திலிருந்து எவ்வாறு நீக்கப்பட்டது?
2. தடுப்புக் காவல் தொடர்பான முடிவுகளை எடுக்கும் அதிகாரம் யாரிடம் இருக்க வேண்டும்?
ஒருவரைத் தடுப்புக் காவலில் வைக்க வேண்டுமா என்பதைத் தீர்மானிக்கும் சிறப்பு நிர்வாக மாஜிஸ்திரேட் அதிகாரத்தை உதவி காவல் ஆணையருக்கு வழங்கும் நடைமுறை இன்னும் எவ்வளவு காலம் தொடரும்?
சி.ஜே.பி. அமைப்புக்கு எதிரான வழக்கில் புகார் அளித்திருப்பது டெல்லி போலீஸ். அதே டெல்லி போலீசின் உதவி ஆணையர், சிறப்பு நிர்வாக மாஜிஸ்திரேட்டாக இருந்து, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களைத் தடுப்புக் காவலில் வைப்பது தொடர்பான முடிவுகளையும் எடுக்கிறார். முடிவு எந்தத் திசையில் செல்லும் என்பதை இப்போது புரிந்துகொள்ளலாம்.
நிச்சயமாக இல்லை.
உயர் நீதிமன்றத்தை இந்த வழக்கு எட்டிய பிறகு, தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த சி.ஜே.பி. நிர்வாகிகள் சிறப்பு நிர்வாக மாஜிஸ்திரேட்டால் விடுவிக்கப்பட்டதாக தற்போது கேள்விப்படுகிறேன்.சமீபத்தில் தசரா கொண்டாட்டங்களின்போது கரப்பான் பூச்சியின் உருவ பொம்மை எரிக்கப்பட்டதையும் பார்த்தேன். இதற்கு தேசிய அளவில் இலவச விளம்பரம் கொடுப்பது யார் என்று ஆர்வத்துடன் தேடிப் பார்த்தேன். ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை. பா.ஜ.க. எம்.எல்.ஏ. அசோக் கோயல் தலைமையில் இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றுள்ளது.
எனது கேள்வி மீண்டும் இதுதான்: பா.ஜ.க. சி.ஜே.பி. அமைப்பை எதிர்க்கிறதா அல்லது அதற்கு இலவச விளம்பரம் அளிக்கிறதா? சி.ஜே.பி. அமைப்பை ஒரு பெரிய சக்தியாகக் காட்டி, எதிர்க்கட்சிகளின் வாக்குகளைப் பிரிக்க முயற்சிக்கிறதா? இதே நிலை தொடர்ந்தால், பணம் கொடுத்து விளம்பரம் செய்யும் நிறுவனத்தைக்கூட மிஞ்சும் அளவுக்கு சி.ஜே.பி. அமைப்புக்கு சிறந்த விளம்பரக் குழு கிடைத்துள்ளது!
நேற்று இதே அணுகுமுறையில், வாக்காளர் பட்டியலின் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) தொடர்பாக காங்கிரஸ் கட்சி நடத்திய போராட்டம் குறித்தும் நான் கேள்வி எழுப்பினேன். எஸ்.ஐ.ஆர். நடைமுறை நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது காங்கிரஸ் உண்மையில் என்ன செய்து கொண்டிருந்தது என்று கேட்டேன்.
மேலும், ஜனநாயக அமைப்புகளில் சில தனிநபர்கள் தவறு செய்திருக்கக்கூடும் என்பதற்காக, ஒட்டுமொத்த ஜனநாயக அமைப்புகளின் மீதும் எதிர்க்கட்சிகளும் சி.ஜே.பி. அமைப்பும் களங்கம் சுமத்தக் கூடாது என்றும் வலியுறுத்தினேன்.
கடைசியாக, இந்த 'தேச விரோதம்' என்ற குற்றச்சாட்டுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். வெளிநாட்டு நிதிப் பங்களிப்பு ஒழுங்குமுறைச் சட்டம் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. நாட்டிலுள்ள அனைத்து விசாரணை அமைப்புகளும் எதிர்க்கட்சிகளுக்குக் கட்டுப்பட்டவை அல்ல. வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்தியத் தூதரகங்கள், வெளிநாட்டு எதிரிகளுடன் கைகோர்த்துச் செயல்படும் இந்தியர்களைக் கண்காணிக்கப் போதுமான பணியாளர்களைக் கொண்டுள்ளன.
மத்திய அரசுக்கு எதிராக நடைபெறும் ஒவ்வொரு போராட்டத்தையும், வெளியிடப்படும் ஒவ்வொரு அறிக்கையையும் வெளிநாட்டு சக்திகளின் நிதியுதவியுடன் நடைபெறுவதாகவும், தேச விரோதச் செயலாகவும் சித்தரிப்பதைப் பார்ப்பது உண்மையிலேயே சலிப்பையும் சோர்வையும் ஏற்படுத்துகிறது.
டெல்லியில் 12 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஆட்சியில் இருக்கும் மத்திய அரசு, தன்னைப் பொருத்தவரை எப்போதும் ஒரு எதிரியை உருவாக்கிக்கொண்டே இருக்கிறது என்று தோன்றுகிறது. அதன் மூலம் தன்னைத் தொடர்ந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் காட்டிக்கொள்ள முயற்சிக்கிறது. இது வருத்தமளிக்கும் விஷயம் “என்று பதிவிட்டுள்ளார்.