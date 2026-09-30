தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் தந்தையின் உடலை 4 ஆண்டுகள் குளிர்சாதனப் பெட்டியில் பாதுகாத்த மகள்!

தந்தையின் மீதான பாசத்தால் பிரிவைத் தாங்க முடியாமல் மகள் செய்த செயல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மும்பையில் தந்தையின் உடலை 4 ஆண்டுகள் குளிர்சாதனப் பெட்டியில் பாதுகாத்த மகள்!
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மும்பை,

தந்தையின் மீதான தீவிர பாசத்தின் காரணமாக, அவர் உயிரிழந்த பிறகும் அவரது உடலை குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைத்து சுமார் 4 ஆண்டுகளாக பாதுகாத்து வந்ததாகக் கூறப்படும் மகளின் செயல் மும்பையில் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சோதனையில் அதிர்ச்சி

மும்பை மலாடு கிழக்குப் பகுதியில் உள்ள பகல்நேர காப்பக மையம் ஒன்றை மறு உருவாக்கப் பணிகளுக்காக காலி செய்யுமாறு அதன் நில உரிமையாளர் கோரியிருந்தார்.

இதையடுத்து, அந்த மையத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனையின்போது, குளிர்சாதனப் பெட்டிக்குள் அழுகிய நிலையில் மனித உடல் ஒன்று பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து உடனடியாக காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

2022-ல் உயிரிழந்த முதியவர்

இதுதொடர்பாக காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில், அந்த உடல் ஒரு முதியவருடையது என்பது தெரியவந்தது. புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அவர், கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்ததாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

தந்தையைப் பிரிய மனமில்லாத மகள்

முதியவரின் மகளுக்கு தனது தந்தையின் மீது மிகுந்த பாசமும் பற்றுதலும் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. தந்தையின் மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையில் இருந்த அவர், அவரது உடல் அழியாமல் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என விரும்பியதாகத் தெரிகிறது.

இதற்காக, 2022-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல் மலாடு பகுதியில் உள்ள அந்த காப்பக மையத்தில் பெரிய குளிர்சாதனப் பெட்டி ஒன்றை வைத்து, அதற்குள் தந்தையின் உடலைப் பாதுகாத்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

காப்பக மையம் மூடல்

இதற்கிடையே, சம்பந்தப்பட்ட காப்பக மையம் சுமார் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே முழுமையாகச் செயல்படுவதை நிறுத்தியிருந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மறு உருவாக்கப் பணிகளுக்காக மையத்தை காலி செய்யும் நடவடிக்கையின்போதே இந்த சம்பவம் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.

இயற்கை மரணத்தில் சந்தேகம் இல்லை

இந்த விவகாரம் குறித்து காவல்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், இவ்வளவு நீண்ட காலமாக ஒரு உடலைப் பாதுகாத்து வைத்திருப்பது வழக்கத்திற்கு மாறானதாக இருந்தாலும், முதியவரின் மரணத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமான அம்சங்கள் எதுவும் இல்லை எனத் தெரிவித்தனர்.

மேலும், முதியவர் உயிரிழந்தபோது அதற்கான மருத்துவ இறப்புச் சான்றிதழையும் அவரது மகள் பெற்றிருந்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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