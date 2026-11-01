ஆந்திராவில் பரபரப்பு.. ஜெகன் மோகனின் ஹெலிகாப்டருக்கு அனுமதி மறுப்பு

அமராவதி,
வாக்களிக்க பெங்களூருவில் இருந்து சொந்த ஊரான புலிவெந்துலா சென்றநிலையில் ஜெகன் மோகனின் ஹெலிகாப்டருக்கு தரையிறங்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.
முன்னாள் முதல்-மந்திரி ஒய்.எஸ். ஜெகன்மோகன் ரெட்டி, புலிவெந்துலா நகராட்சித் தேர்தலில் வாக்களிப்பதற்காக, இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) பெங்களூருவிலிருந்து ஹெலிகாப்டரில் புறப்பட்டார். கடைசி நிமிடத்தில் தரையிறங்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால், அவரது ஹெலிகாப்டர் சுமார் 20 நிமிடங்கள் வானில் வட்டமிட வேண்டியிருந்தது.
எரிபொருள் பற்றாக்குறை காரணமாக விமானி அவசரமாக ஹெலிகாப்டரைத் தரையிறக்கினார். அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருந்தனர். அதன்பிறகு, அவர் உள்ளூர் வாக்குச்சாவடியில் தனது வாக்கைச் செலுத்தினார்.
புலிவெந்துலா நகராட்சித் தேர்தலில் வாக்களிக்கும் தனது உரிமையைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள, ஜெகன் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவம்பர் 1) அன்று பெங்களூருவிலிருந்து ஹெலிகாப்டரில் புறப்பட்டார். கட்சி வட்டாரங்களின்படி, தரையிறங்குவதற்கான தேவையான அனுமதிகள் நேற்றே (சனிக்கிழமை) பெறப்பட்டிருந்தபோதிலும், இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) மதியம் 2:30 மணிக்கு மேல் மட்டுமே தரையிறங்க அனுமதிக்கப்படும் என்று அம்மாவட்ட கலெக்டர் செருகுரி ஸ்ரீதர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ஏற்கனவே வந்துகொண்டிருந்த ஹெலிகாப்டரைத் திசைதிருப்புமாறு அதிகாரிகள் அதன் இயக்குநருக்குத் தெரிவித்ததாகத் தெரிகிறது. இருப்பினும், எரிபொருள் குறைவாக இருந்ததால், பயணிகளின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு விமானி புலிவெந்துவில் ஹெலிகாப்டரைத் தரையிறக்கினார். ஹெலிகாப்டர் பாதுகாப்பாகத் தரையிறங்கியதால் அனைவரும் நிம்மதிப் பெருமூச்சு விட்டனர்.
இந்த நிகழ்வுக்கு ஒய்.எஸ்.ஆர்.சி.பி தலைவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். ஜெகன் புலிவெந்து வருவதைத் தடுப்பதற்காக, கடைசி நிமிடத்தில் அனுமதிகளுக்குக் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. தேர்தல் நாளன்று முன்னாள் முதல்-மந்திரியின் பயணத்தில் இது போன்ற ஒரு நிலைமை அரசியல் வட்டாரங்களில் விவாதப் பொருளாகியுள்ளது.
மறுபுறம், தேர்தலின் போது சட்டம் ஒழுங்கைப் பராமரிக்க சிறப்பு கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத்தப்படும் என்று காவல்துறை அதிகாரிகள் முன்கூட்டியே அறிவித்திருந்தனர். ஜெகன் தனது வாக்களிக்கும் உரிமையைப் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் நகரைச் சுற்றிப் பார்க்க முடியாது என்று டி.ஐ.ஜி கோயா பிரவீன் தெரிவித்திருந்தார்.
ஹெலிகாப்டர் தரையிறங்குவது தொடர்பான சர்ச்சை குறித்து அதிகாரிகளின் விளக்கம் இன்னும் வெளியாகவில்லை. ஜெகன் புலிவெந்துவில் உள்ள தனது இல்லத்தை அடைந்துவிட்டதாக கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.