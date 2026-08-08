முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதம்; நாடாளுமன்றத்தில் தவறாமல் ஆஜராக காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களுக்கு கொறடா உத்தரவு

புதுடெல்லி,
நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த மாதம் 20-ந்தேதி தொடங்கியது. இந்த கூட்டத்தொடரில் நீட் முறைகேடு விவகாரம், டெல்லி மாணவர் போராட்டத்தின்போது நடந்த தடியடி, அயோத்தி ராமர் கோவில் நன்கொடை முறைகேடு உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் எனக் கேட்டு நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் மாநிலங்களவை காங்கிரஸ் கொறடா ஜெய்ராம் ரமேஷ், மாநிலங்களவை காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களுக்கு பிறப்பித்துள்ள உத்தரவில் கூறியிருப்பதாவது:-
“மாநிலங்களவையில் ஆகஸ்டு 10, 11 மற்றும் 12-ந்தேதிகளில் மிக முக்கியமான பிரச்சினைகள் விவாதத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட உள்ளன. ஆகவே, மேற்கண்ட 3 நாட்களும் காலை 11 மணியில் இருந்து சபை ஒத்திவைக்கப்படும் வரை காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் தவறாமல் ஆஜராக வேண்டும். கட்சி நிலைப் பாட்டை ஆதரிக்க வேண்டும். இதை மிக முக்கியமாக கருத வேண்டும்.”
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார். இதே போன்று, மக்களவை காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களுக்கும் அதன் கொறடா கே.சுரேஷ் இது தொடர்பான உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். மேலும், தங்கள் கட்சி எம்.பி.க்கள் சபையில் இருப்பதை உறுதி செய்யுமாறு 'இந்தியா' கூட்டணி கட்சிகளை காங்கிரஸ் கட்சி கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
வெளிநாட்டு நன்கொடை ஒழுங்குமுறை திருத்த மசோதாவும், தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவும் அடுத்த வாரம் தாக்கல் செய்யப்படும் என்று தகவல்கள் வெளியாகும் நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சி கொறடா உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.