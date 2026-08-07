புதுச்சேரியில் மதில் சுவர் இடிந்து விழுந்து முதியவர் பலி: 2 பேர் படுகாயம்

புதுச்சேரி,
தனியார் தொழிற்சாலையின் மதில் சுவர் திடீரென இடிந்து விழுந்ததில் முதியவர் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். மேலும், இடிபாடுகளில் சிக்கிய இரண்டு பெண்கள் படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.
புதுச்சேரி, மேட்டுப்பாளையம் கனரக வாகன முனையம் அருகே தனியார் தொழிற்சாலை இயங்கி வருகிறது. அந்த தொழிற்சாலையில் சுமார் 25 அடி நீளமும் 15 அடி உயரமும் கொண்ட பிரமாண்ட மதில் சுவர் அமைந்திருந்தது. அதன் அருகில் கண்ணாமணி (வயது 80) தள்ளுவண்டி உணவகம் னடத்தி வந்தார். இந்நிலையில், நேற்று (வியாழக்கிழமை) இரவு பெய்த தீவிர கனமழையால் அந்த மதில் சுவர் திடீரென சரிந்து, அருகில் இருந்த உணவகத்தின் மீது அப்படியே சரிந்து விழுந்தது.
சுவர் இடிந்து விழுந்த சத்தம் கேட்டு அப்பகுதி மக்கள் ஓடி வந்தனர். இதையடுத்து அவர்கள் உடனடியாக போலீசார் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், புதுச்சேரி பொதுப்பணித்துறை ஊழியர்கள் மற்றும் போலீசார் ஜே.சி.பி இயந்திரங்களின் உதவியுடன் கொட்டும் மழையிலும் விடிய விடிய தீவிர மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியிருந்த செங்கேணி, சாமுண்டீஸ்வரி ஆகிய இரு பெண்களை மீட்புக் குழுவினர் பத்திரமாக மீட்டு, சிகிச்சைக்காக புதுச்சேரி அரசு பொது ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர். எனினும், இடிபாடுகளில் பலமாக சிக்கியிருந்த முதியவர் கண்ணாமணி என்பவரின் உடல் நீண்ட போராட்டத்திற்குப் பிறகு சடலமாக மீட்கப்பட்டது.
விபத்து நடந்த பகுதிக்கு புதுச்சேரி முதல்-மந்திரி என். ரங்கசாமி, மாவட்ட கலெக்டர் ஏ. குலோத்துங்கன் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் நேரில் சென்று பார்வையிட்டனர். முதலமைச்சர், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறினார். இச்சம்பவம் குறித்து மேட்டுப்பாளையம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.