தேசிய செய்திகள்

அமலாக்கத்துறை இயக்குநர் ராகுல் நவீன் பதவிக்காலம் ஓராண்டு நீட்டிப்பு

2024-ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 14-ந் தேதி முதல் அவர் இந்த பொறுப்பு வகித்து வருகிறார்.
அமலாக்கத்துறை இயக்குநர் ராகுல் நவீன்
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புதுடெல்லி,

அமலாக்கத்துறை இயக்குநர் ராகுல் நவீன் பதவிக்காலம், அவரின் பதவிக்காலம் மேலும் ஓர் ஆண்டுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

பணி நீட்டிப்பு

அமலாக்கத்துறை இயக்குனராக இருப்பவர் ராகுல் நவீன். கடந்த 2024-ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 14-ந் தேதி முதல் அவர் இந்த பொறுப்பு வகித்து வருகிறார். அவரது பதவிக்காலம் ஆகஸ்டு 13-ந் தேதியுடன் முடிவடைய உள்ளது. இந்த நிலையில், அவருக்கு ஓர் ஆண்டு காலம் பணி நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது.

மத்திய அரசின் நியமனங்களுக்கான அமைச்சரவைக் குழு அவரது பதவிக்காலத்தை 2027-ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 13-ந் தேதி வரை நீட்டித்து உத்தரவிட்டு உள்ளது. அவரது பணி ஓய்வு 2027 ஜூலை 31-ல் வருவதால், அதற்கு பிறகும் பதவி நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டு உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Enforcement Directorate
அமலாக்கத்துறை
Director
புதுடெல்லி
இயக்குநர்
Extended
one year
பதவி காலம் நீட்டிப்பு
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Daily Thanthi
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