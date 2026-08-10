அமலாக்கத்துறை இயக்குநர் ராகுல் நவீன் பதவிக்காலம் ஓராண்டு நீட்டிப்பு

புதுடெல்லி,
அமலாக்கத்துறை இயக்குநர் ராகுல் நவீன் பதவிக்காலம், அவரின் பதவிக்காலம் மேலும் ஓர் ஆண்டுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமலாக்கத்துறை இயக்குனராக இருப்பவர் ராகுல் நவீன். கடந்த 2024-ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 14-ந் தேதி முதல் அவர் இந்த பொறுப்பு வகித்து வருகிறார். அவரது பதவிக்காலம் ஆகஸ்டு 13-ந் தேதியுடன் முடிவடைய உள்ளது. இந்த நிலையில், அவருக்கு ஓர் ஆண்டு காலம் பணி நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது.
மத்திய அரசின் நியமனங்களுக்கான அமைச்சரவைக் குழு அவரது பதவிக்காலத்தை 2027-ம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 13-ந் தேதி வரை நீட்டித்து உத்தரவிட்டு உள்ளது. அவரது பணி ஓய்வு 2027 ஜூலை 31-ல் வருவதால், அதற்கு பிறகும் பதவி நீட்டிப்பு வழங்கப்பட்டு உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.