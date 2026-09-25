பாலில் இருந்து தயாரிக்கப்படாத பனீருக்கு தடை விதிக்க உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் பரிந்துரை

புதுடெல்லி:
பாலில் இருந்து தயாரிக்கப்படாத மாற்றுப் பொருட்களை ‘பனீர்’ என்ற பெயரில் தயாரிப்பதற்கும், விற்பனை செய்வதற்கும் தடை விதிக்க வேண்டும் என இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் (FSSAI) பரிந்துரை செய்துள்ளது.
பாலில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் உண்மையான பனீருக்கு பதிலாக, வேறு பொருட்களைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் மாற்றுப் பொருட்கள் ‘பனீர்’ என்ற பெயரில் விற்பனை செய்யப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், பனீர் என நினைத்து அந்தப் பொருட்களை வாங்கும் நுகர்வோர் ஏமாறும் வாய்ப்பு உள்ளது.
எனவே, பாலில் இருந்து தயாரிக்கப்படாத மாற்றுப் பொருட்களை ‘பனீர்’ என்ற பெயரில் தயாரிக்கவோ அல்லது விற்பனை செய்யவோ கூடாது என்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள FSSAI பரிந்துரைத்துள்ளது.
நுகர்வோர் உணவுப் பொருட்களின் தன்மை குறித்து தெளிவாக அறிந்து வாங்குவதற்கும், பனீர் என்ற பெயரில் பிற பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதைத் தடுப்பதற்கும் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.