எப்.சி.ஆர்.ஏ. மசோதாவை நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழுவுக்கு அனுப்ப அரசு முடிவு

புதுடெல்லி
எப்.சி.ஆர்.ஏ. மசோதாவை நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழுவுக்கு அனுப்ப மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த மாதம் 20-ந்தேதி தொடங்கி நடந்து வருகிறது. இந்த கூட்டத்தொடரில் டெல்லி மாணவர் போராட்டத்தின்போது நடந்த தடியடி, அயோத்தி ராமர் கோவில் நன்கொடை முறைகேடு உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபடுகின்றனர்.
இதனால், அவை நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டன. சர்ச்சைக்குரிய, எப்.சி.ஆர்.ஏ. மசோதா நிறைவேறாமல் உள்ளது. கடந்த மார்ச் 25-ல் மக்களவையில் இந்த மசோதா தாக்கலானது. அது நாடாளுமன்றத்தில் பரிசீலனையில் தற்போது உள்ளது. இந்த நிலையில், எதிர்க்கட்சிகளின் தொடர் அமளியால், எப்.சி.ஆர்.ஏ. மசோதாவை நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழுவுக்கு அனுப்ப மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
இதற்கு முன் இன்று காலை அவை கூடியபோது, காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மற்றும் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் கார்கே, மசோதாவை கூட்டுக்குழுவுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று கூறினார். தொடர்ந்து, எதிர்க்கட்சியினரும் அமளியில் ஈடுபட்டதில் அவை நடவடிக்கைகள் பாதிப்படைந்தன.
இந்த மசோதாவின் நோக்கம் சிறுபான்மையினரை ஒடுக்குவது என எதிர்க்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டை வெளிப்படுத்தின. அரசு தன்னுடைய சொந்த நலனிற்காக இதனை கொண்டு வர முயற்சிக்கின்றன என்று கூறியுள்ளன.
எனினும், இந்த அமளிக்கு இடையே, நடப்பு தொடரில் 19 மசோதாக்கள் குறையாமல் தாக்கல் செய்யப்பட்டு உள்ளன என தகவல் தெரிவிக்கின்றது.