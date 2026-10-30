குஜராத்: கால்நடைகளுக்கு உணவளித்து மகிழ்ந்த பிரதமர் மோடி!

காந்தி நகர்,
குஜராத் மாநிலத்திற்கு 2 நாள் அரசுமுறைப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அங்குள்ள அதிநவீன கால்நடை பண்ணையில் கன்றுக் குட்டிகளுக்கு உணவளித்து, அவற்றுடன் விளையாடிய நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் நடைபெற்றது.
குஜராத் மாநிலத்தின் பனாஸ்கந்தா மாவட்டத்தில் உள்ள பில்தி பகுதியில் ரூ. 325 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய 'பாரத கால்நடை இனப்பெருக்கம் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இனப்பெருக்கம் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) முறைப்படி தொடங்கி வைத்தார்.
தொடக்க விழாவைத் தொடர்ந்து, பண்ணையில் உள்ள பாரம்பரிய கான்க்ரேஜ் இனக் கால்நடைகளை பிரதமர் மோடி நேரில் பார்வையிட்டார். அப்போது, அங்கிருந்த கன்றுக் குட்டிகளுக்குத் தனது சொந்தக் கரங்களால் பசுந்தீவனங்கள் மற்றும் தானியங்களை உணவாக வழங்கினார்.
உணவளித்ததோடு மட்டுமன்றி, கன்றுக் குட்டிகளை செல்லமாக தடவிக் கொடுத்து, அவற்றுடன் விளையாடி தனது அன்பைப் பிரதமர் மோடி வெளிப்படுத்தினார். பிரதமர் கால்நடைகளுடன் மிகவும் எளிமையாகவும், பாசத்துடனும் பழகிய இந்த நெகிழ்ச்சியான தருணங்கள் அடங்கிய வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றன.