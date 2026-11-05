2 பயங்கரவாத குழுக்களுக்கு இடையே துப்பாக்கிச் சண்டை: 3 பேர் சுட்டுக்கொலை

மணிப்பூர்,
மணிப்பூர் மாநிலம், நோனி மாவட்டத்தில் 2 பயங்கரவாத குழுக்களுக்கு இடையே நடந்த துப்பாக்கி சண்டையில் 3 பேர் சுட்டுக்கொலை செய்யப்பட்டனர்.
மணிப்பூர் மாநிலம் நோனி மாவட்டத்தில் உள்ள தவுடைஜாங் கிராமத்தில் நேற்று அதிகாலை 4 மணியளவில் இரு பயங்கரவாத குழுக்களுக்கு இடையே பயங்கர துப்பாக்கி சண்டை நடந்தது. அதாவது நாகா பயங்கரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த இரு பிரிவினர் இந்த மோதலில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இருதரப்பினரும் மாற்றி மாற்றி துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொண்டதில், 3 பயங்கரவாதிகள் சம்பவ இடத்திலேயே ரத்த வெள்ளத்தில் உயிரிழந்தனர். அவர்களின் உடல்களை உள்ளூர் மக்கள் மீட்டனர். மேலும் வன்முறை பரவாமல் தடுக்க, அப்பகுதி பெண்கள் திரண்டு சென்று ஒலிபெருக்கி மூலம் துப்பாக்கிச்சூட்டை நிறுத்துமாறு இருதரப்பிற்கும் வேண்டுகோள் விடுத்தனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு நிலவியது.