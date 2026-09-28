வருமானவரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய காலக்கெடு நீட்டிப்பு

புதுடெல்லி,
2026-27-ம் ஆண்டுக்கான வருமானவரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், வருமானவரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டியவர்களுக்கு கூடுதல் அவகாசம் கிடைத்துள்ளது.
2026-27-ம் ஆண்டுக்கான வருமானவரி கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கு ஏற்கனவே அக்டோபர் 31-ந் தேதி வரை காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில், தற்போது அந்த காலக்கெடு நவம்பர் 21-ந் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, வருமானவரி கணக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டியவர்கள் நவம்பர் 21-ந் தேதி வரை தங்களது கணக்கை தாக்கல் செய்யலாம்.
வருமானவரி கணக்கு தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு நீட்டிப்பு தொடர்பான அறிவிப்பை மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது. காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதால், கணக்கு தாக்கல் செய்ய வேண்டியவர்கள் இந்த கூடுதல் அவகாசத்தை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
வருமானவரி கணக்கு தாக்கல் செய்வதற்கான நடைமுறைகள் மற்றும் தேவையான ஆவணங்களை முறையாக தயாரித்து, புதிய காலக்கெடுவுக்குள் கணக்கை தாக்கல் செய்வது அவசியமாகும்.