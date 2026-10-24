தேசிய செய்திகள்

தொடர்ந்து 2 காலாண்டுகளாக இந்திய தபால்துறைக்கு ரூ.4 ஆயிரம் கோடி வருவாய்

தபால்துறையில் உள்ள 6 வணிகப்பிரிவுகளும் வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளன.
தபால்துறை
Published on

புதுடெல்லி,

இந்திய தபால்துறையின் 2-ம் காலாண்டுக்கான (ஜூலை-செப்டம்பர்) ஆய்வுக்கூட்டம் மத்திய தகவல் தொடர்புத்துறை மந்திரி ஜோதிராதித்ய சிந்தியா தலைமையில் டெல்லியில் நடைபெற்றது. இணை மந்திரி சந்திரசேகர் பெம்மசானி, துறை செயலாளர் சுப்ரத் தாஸ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

வருவாய்

கூட்டத்தில் 2-ம் காலாண்டுக்கான துறையின் முன்னேற்றங்கள் பற்றி அதிகாரிகள் எடுத்துரைத்தனர். 2-ம் காலாண்டில் மொத்தம் ரூ.4 ஆயிரத்து 201.5 கோடி வருவாயை தபால்துறை ஈட்டியுள்ளது. இது, முந்தைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 25 சதவீதம் வளர்ச்சி ஆகும். முதல் காலாண்டை விட 5 சதவீதம் அதிகம் ஆகும். முதல் காலாண்டிலும் ரூ.4 ஆயிரம் கோடிக்கு மேல் வருவாய் ஈட்டப்பட்டு இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

தபால்துறையில் உள்ள 6 வணிகப்பிரிவுகளும் வளர்ச்சியை பதிவு செய்துள்ளன. தனிநபர் காப்பீட்டுத்திட்டம் 44 சதவீதமும், தபால்கள் பிரிவு 36 சதவீதமும், அஞ்சல் அலுவலக சேமிப்பு வங்கி 18 சதவீதமும், பார்சல்கள் 71 சதவீதமும் வளர்ச்சியை கண்டுள்ளன என்று தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

India Post
revenue
வருவாய்
தபால்துறை
X

Follow us on Google
Daily Thanthi
www.dailythanthi.com