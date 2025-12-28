"நாம் விஸ்வகுருவாக மாறுவது உலகத்தின் தேவை" - ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் மோகன் பகவத்
பாரதம் அல்லது இந்து தேசம், சனாதன தர்மம், இந்துத்துவா ஆகியவை ஒத்த சொற்கள் என்று மோகன் பகவத் தெரிவித்தார்.
ஐதராபாத்,
ராஷ்ட்ரிய சுயம்சேவக் சங்கத்தின் (ஆர்.எஸ்.எஸ்.) தலைவர் மோகன் பகவத், இந்தியா மீண்டும் ஒரு 'விஸ்வகுரு'வாக மாறுவதற்கு பாடுபட வேண்டும் என்று கூறினார், இது லட்சியத்தால் அல்ல, மாறாக அது உலகின் தேவை என்பதால், சனாதன தர்மத்தின் மறுமலர்ச்சியை முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டிய நேரம் இப்போது வந்துவிட்டது என்று மோகன் பகவத் கூறினார்.
ஐதராபாத்தில் ஒரு கூட்டத்தில் மோகன் பகவத் கூறியதாவது:-
100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, யோகி அரவிந்த், சனாதன தர்மத்தின் மறுமலர்ச்சி கடவுளின் விருப்பம் என்றும், இந்து தேசத்தின் எழுச்சி சனாதன தர்மத்தின் மறுமலர்ச்சிக்காகவே என்றும் அறிவித்த காலம் வந்துவிட்டது.
பாரதம் அல்லது இந்து தேசம், சனாதன தர்மம், இந்துத்துவா ஆகியவை ஒத்த சொற்கள். இப்போது நாம் அந்த செயல்முறையைத் தொடர வேண்டும். இந்தியாவில் சங்கத்தின் முயற்சிகளும் அந்தந்த நாடுகளில் உள்ள இந்து சுயம்சேவக் சங்கங்களின் முயற்சிகளும் ஒன்றே என்பதை நாம் காண்கிறோம். இந்து சமூகத்தை ஒழுங்கமைத்தல். உலகம் முழுவதும் ஒரு மத வாழ்க்கையை நடத்தும் ஒரு சமூகத்தின் முன்மாதிரியை அமைக்க, ஒரு மத வாழ்க்கையை நடத்தும் மக்களின் முன்மாதிரிகளை அமைக்க.. நாம் மீண்டும் 'விஸ்வகுரு'வாகும் பணியைச் செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
'விஸ்வகுரு'வாக மாறுவது நமது லட்சியமல்ல. நாம் 'விஸ்வகுரு'வாக மாறுவது உலகத்தின் தேவை. ஆனால் அது இப்படி உருவாக்கப்படவில்லை. அதற்காக ஒருவர் கடினமாக உழைக்க வேண்டும். இந்தக் கடின உழைப்பு பல பிரிவுகளிலிருந்து நடந்து வருகிறது. அவற்றில் ஒன்று சங்கமும் கூட.
ஆளுமை மேம்பாட்டில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம், மக்களின் ஆளுமைகளை வளர்த்து, சமூகத்தில் மாற்றத்தை உருவாக்க அவர்களை பல்வேறு பணியிடங்களுக்கு அனுப்புகிறோம். அவர்களின் பணி இன்று எல்லா இடங்களிலும் பாராட்டப்படுகிறது. அவர்கள் சமூகத்தின் நம்பிக்கையைப் பெறுகிறார்கள்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.