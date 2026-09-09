தமிழகத்திற்கு 6 ஆயிரம் கன அடி காவிரி நீர் திறக்கும் உத்தரவுக்கு எதிர்ப்பு: சுப்ரீம்கோர்ட்டை நாடும் கர்நாடகா

பெங்களூரு,
தமிழகத்திற்கு தினமும் 6 ஆயிரம் கன அடி காவிரி நீரைத் திறந்துவிடுமாறு பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை எதிர்த்து சுப்ரீம்கோர்ட்டை நாட கர்நாடக அரசு தயாராகி வருவதாக அம்மாநில நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என்.சலுவராயசாமி தெரிவித்தார்.
இன்று முதல் (செப்டம்பர் 9) முதல் 15 நாட்களுக்குத் தமிழகத்திற்கு 6 ஆயிரம் கன அடி நீர் செல்வதை உறுதி செய்யுமாறு கர்நாடகாவிற்கு உத்தரவிட்ட காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறைக் குழுவின் (CWRC) பரிந்துரையை, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் (CWMA) நேற்று (செவ்வாய்க்கிழமை) உறுதி செய்தது.
இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் என்.சலுவராயசாமி, "இது குறித்து முதல்-மந்திரி டி.கே.சிவகுமாருடன் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது; சட்டக் குழுவுடன் கலந்தாலோசித்த பிறகு, நாளை சுப்ரீம்கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும், காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறைக் குழுவின் உத்தரவை எதிர்த்து மறுஆய்வு மனுவைத் தாக்கல் செய்யுமாறு அதிகாரிகளுக்கு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
கர்நாடகாவில் உள்ள அணைகளின் நீர்மட்டம் தற்போது "மிகவும் கவலைக்குரிய" நிலையில் உள்ளது. நீர் திறந்துவிடப் போதுமான அளவு தண்ணீர் இல்லை. தற்போதைய சூழலில் குடிநீருக்கு மட்டுமே முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும். அதே வேளையில், வறண்டுபோன ஏரிகள் மற்றும் குளங்களை நிரப்ப வேண்டிய அவசியமும் உள்ளது. கௌரி-கணேஷ் பண்டிகைக்குப் பிறகு ஒரு வாரத்திற்குள் மாநிலத்தில் நல்ல மழை பெய்தால் மட்டுமே நிலைமை ஓரளவு சீரடையக்கூடும்” என்று கூறினார்.
தமிழக அரசு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுத்து வருவதைச் சுட்டிக்காட்டிய சலுவராயசாமி, முன்னாள் முதல்-மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை பரிந்துரைத்தபடி, சுப்ரீம்கோர்ட்டில் கர்நாடகாவின் நலன்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த ஒரு சிறப்பு வழக்கறிஞரை நியமிப்பது குறித்து அரசு தீவிரமாக பரிசீலிக்கும் என்று கூறினார்.