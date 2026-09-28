தேசிய செய்திகள்

கொல்கத்தா: மின்சாரம் தாக்கி 3 யானைகள் உயிரிழப்பு

2 பெரிய யானைகளாகும், ஒரு குட்டியும் இறந்துள்ளது.
யானைகள் உயிரிழப்பு
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கொல்கத்தா,

மேற்கு வங்காளத்தின் பசிம் மேதினிபூர் மாவட்டம் சால்போனி பகுதியில் யானைகள் இறந்து கிடப்பதாக வனத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

மின் வேலி

வனச்சரகர் மற்றும் அலுவலர்கள் விரைந்து சென்று பார்த்தபோது பிரிகாட்டா வனச்சரகத்தையொட்டிய தோட்ட பகுதியில் அமைக் கப்பட்டிருந்த மின் வேலியில் சிக்கி 3 யானைகள் உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. அவற்றில் 2 பெரிய யானைகளாகும், ஒரு குட்டியும் இறந்துள்ளது.

இதுகுறித்து மாநில வனத்துறை மந்திரி மனோஜ் உரான் கூறும்போது, "மின்சாரம் தாக்கி 3 யானைகள் இறந்துள்ளன. இதுகுறித்து வனத்துறை விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது. வயல்களில் யானைகள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்துவதைத் தடுக்க, சில உள்ளூர்வாசிகள் மின்வேலி அமைத்திருக்கலாம்" என சந்தேகிக்கப்படுவதாக அவர் கூறினார்.

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Daily Thanthi
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