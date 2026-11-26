புதுடெல்லி,
30-ந்தேதி மக்களவை கூட்டப்படும் என்று மத்திய மந்திரி கிரண் ரிஜிஜு அறிவித்துள்ளார்.
நாடாளுமன்றத்தின் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த ஆகஸ்டு 13-ந்தேதி காலவரையின்றி ஒத்திவைக்கப்பட்டது. ஆனால், மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை ஆகிய இரு அவைகளும் இதுவரை அதிகாரபூர்வமாக முடித்து வைக்கப்படவில்லை.
இதன் மூலம் 100 நாட்களுக்கு மேலாக கூட்டத்தொடர் முடிவுக்கு வராமல் நீடிப்பது புதிய சாதனையாகியுள்ளது. இதற்கு முன்பு 2008-ம் ஆண்டு 87 நாட்கள் கூட்டத்தொடர் முடித்து வைக்கப்படாமல் இருந்ததே அதிகபட்சமாக இருந்தது.
இதன் காரணமாக நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்புக் கூட்டத்தொடர் கூட்டப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அரசியல் வட்டாரத்தில் நிலவி வந்தது. இந்த நிலையில் வருகிற 30-ந்தேதி மக்களவையும், டிசம்பர் 2-ந்தேதி மாநிலங்களவையும் கூட்டப்படும் என்று மத்திய மந்திரி கிரண் ரிஜிஜு அறிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "அத்தியாவசியமான அரசாங்கப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக, மக்களவையை 30-ந்தேதி, திங்கட்கிழமையன்றும், மாநிலங்களவையை டிசம்பர் 2-ந்தேதி, புதன்கிழமையன்றும் மீண்டும் கூட்டுமாறு, மக்களவையின் சபாநாயகரையும், மாநிலங்களவையின் தலைவரையும் அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. பணிகளின் அவசரத் தேவைகளைப் பொறுத்து, இரு அவைகளின் அமர்வும் டிசம்பர் 3 அன்று நிறைவடையலாம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த சிறப்புக் கூட்டத்தொடரில் பல்வேறு முக்கிய மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக நாடாளுமன்றத்தில் பெண்களுக்கான 33 சதவீத இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்துவது தொடர்பான அரசியல் சாசன திருத்த மசோதாவை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு திட்டமிட்டு வருகிறது.