வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு தீபாவளி முன்பணம் ரூ.5,000 -மராட்டிய அரசு அறிவிப்பு.

மும்பை,
மராட்டியத்தில் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட 1.5 கோடி விவசாயிகளுக்கு தீபாவளி முன்பணமாக தலா ரூ.5,000 வழங்க அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
மராட்டியத்தில் வறட்சியால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள விவசாயிகளுக்கு உதவும் வகையில், தீபாவளிப் பண்டிகைக்கு முன்பாக தலா ரூ.5,000 முன்பணம் வழங்க அம்மாநில முதல்-மந்திரி தேவேந்திர பட்னாவிஸ் அமைச்சரவையில் அதிரடி ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். அரசின் இந்த முடிவின் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள சுமார் 1.5 கோடி விவசாயிகள் பயனடைவார்கள் என்று அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த ஆண்டு போதிய பருவமழை பெய்யாததால் மராட்டியத்தில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் கடும் வறட்சி நிலவி வருகிறது. இதனால் பயிர்கள் கருகி விவசாய பெருங்குடி மக்கள் பெரும் நஷ்டத்தை எதிர்கொண்டுள்ளனர். இந்நிலையில், வறட்சியால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ள 304 தாலுகாக்களை சேர்ந்த விவசாயிகளுக்கு இந்த நிதியுதவி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பயிர் சேதத்தால் தவிக்கும் விவசாயக் குடும்பங்கள் பண்டிகைக் காலத்தை எதிர்கொள்ளவும், அவர்களின் உடனடி தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவும் இந்த ரூ.5,000 நிதியுதவி தீபாவளிக்கு முன்னதாகவே வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகை இடைத்தரகர்கள் எவருமின்றி, விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கே நேரடியாக வரவு வைக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசின் இந்த அவசரக் கால நிதியுதவி, வறட்சியின் பிடியில் சிக்கியுள்ள மராட்டியம் விவசாயிகளுக்கு இந்த தீபாவளி பண்டிகைக் காலத்தில் ஒரு முக்கிய பொருளாதார ஊக்கமளிப்பதாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.