கேரளாவில் ஜூன் 1 முதல் பால் விலை உயர்வு: லிட்டருக்கு ரூ.4 அதிகரிப்பு

திருவனந்தபுரம்,
கேரளாவில் பால் விலை ஜூன் 1 முதல் லிட்டருக்கு ரூ.4 உயர்த்தப்பட உள்ளது. இந்த அறிவிப்பை (Kerala Cooperative Milk Marketing Federation) தெரிவித்துள்ளது.
பால் உற்பத்தி செலவுகள், கால்நடை தீவன விலை, மின்சார கட்டணம், போக்குவரத்து மற்றும் எரிபொருள் செலவுகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் இந்த விலை உயர்வு அவசியமானதாக உள்ளது. நீண்ட காலமாக விலை உயர்வு செய்யாமல் இருந்த நிலையில், தற்போதைய பொருளாதார சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது.
புதிய விலை அமலுக்கு வந்த பிறகு, சாதாரண பால் பாக்கெட்டுகளின் விலை லிட்டருக்கு ரூ.4 வரை அதிகரிக்கும். இந்த உயர்வால் கிடைக்கும் கூடுதல் வருவாயின் பெரும்பகுதி பால் உற்பத்தியாளர்களான விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் என்றும் மில்மா தெரிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் கால்நடை வளர்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ள ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் பயன் பெறுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கேரளாவில் கடந்த சில மாதங்களாக அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்ந்து வரும் நிலையில், பால் விலை உயர்வும் பொதுமக்களின் மாதாந்திர செலவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், விவசாயிகளை பாதுகாக்கவும் பால் உற்பத்தியை நிலைநிறுத்தவும் இந்த நடவடிக்கை அவசியம் என்று மில்மா விளக்கம் அளித்துள்ளது.