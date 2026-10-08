3 பெண் பத்திரிகையாளர்களிடம் அத்துமீறல்; டெல்லி போலீசாருக்கு மனித உரிமைகள் ஆணையம் நோட்டீஸ்

புதுடெல்லி
டெல்லியில் செய்தியை சேகரிக்கும் பணியில் இருந்த 3 பெண் பத்திரிகையாளர்களிடம் போலீசார் அத்துமீறிய அதிர்ச்சி சம்பவம் தெரிய வந்துள்ளது.
நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியலில் சிறப்பு தீவிர திருத்தப்பணி (எஸ்.ஐ.ஆர்.) மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதில், ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் லட்சக்கணக்கான பேரின் பெயர்கள் நீக்கம் செய்யப்பட்டு உள்ளன. உரிய முறைகளின்படியே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்று இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
எனினும், இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையாளர் ஞானேஷ் குமார், மற்ற இரு ஆணையாளர்களின் ஆலோசனைகளை கவனத்தில் கொள்ளாமல் வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர திருத்தப்பணியில் தன்னிச்சையாக செயல்பட்டதாக புகார்கள் எழுந்தன. இதனையடுத்து அவர் பதவி விலகக்கோரி, பல்வேறு அமைப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
சமீபத்தில், மராட்டியத்தின் மும்பை சிவாஜி பார்க்கில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி சார்பில் பிரமாண்ட போராட்டம் நடைபெற்றது. இதேபோன்று, ஞானேஷ்குமார் பதவி விலகக்கோரி டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் அகில இந்திய மாணவர் சங்கம் சார்பில் கடந்த 3-ந்தேதி போராட்டம் நடத்தப்பட்டது.
இந்த போராட்டத்தின்போது, டெல்லி போலீசார் பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தினர் என்று பெண் பத்திரிகையாளர்கள் 3 பேர் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டுகளை தெரிவித்து உள்ளனர்.
இந்த போராட்டத்தில் அகில இந்திய மாணவர்கள் கூட்டமைப்பு தலைவர் நேஹா போரா, உறுப்பினர் யோகேந்திரா யாதவ் மற்றும் மூத்த வழக்கறிஞர் பிரசாந்த் பூஷண் உள்ளிட்ட 150 பேர் ஈடுபட்டனர். அவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.
எனினும், கைது நடவடிக்கையுடன் இந்த நிகழ்வு நின்று விடவில்லை. அதற்கு மேலாக செய்தி சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட பெண் பத்திரிகையாளர்களிடம் போலீசார் அத்துமீறியுள்ளனர்.
இதில் பெண் பத்திரிகையாளர் ஒருவர் கூறும்போது, அசோகா சாலை பகுதியில் வீடியோ வழியே செய்தி சேகரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டபோது, போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் அந்த பெண்ணின் பின்னால் நின்றபடி, பெண்ணின் பின்புறம் தொட்டுள்ளார். மர்ம உறுப்புகளை கொண்டு உரசியபடி நின்றுள்ளார்.
இதனை உணர்ந்து அதிர்ச்சியடைந்த அந்த பெண் சற்று விலகி சென்றுள்ளார். அப்போதும் அந்த அதிகாரி தகாத முறையில் நடந்துள்ளார். அந்த பெண் திரும்பி பார்த்தபோது, போலீஸ் அதிகாரி மிக நெருக்கத்தில் நின்றிருக்கிறார். அவரை எதிர்த்து கேள்வி கேட்டபோது, அவர் அந்த குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துள்ளார்.
இதேபோன்று நேஹா போரா மற்றும் பிற பெண்களை கைது செய்யும் நடவடிக்கையின்போது, பெண் போலீசார் யாரும் இல்லை. ஆண் போலீசாரே கைது செய்துள்ளனர். இதனை பெண் பத்திரிகையாளர் ஒருவர் சுட்டி காட்டியபோது, போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் அவருடைய மார்பை பிடித்து, இழுத்து தள்ளி விட்டுள்ளார். இதனை தட்டிக்கேட்டபோது, அவர் ஓடி விட்டார் என மற்றொரு பெண் பத்திரிகையாளர் குற்றச்சாட்டாக கூறினார்.
இதேபோன்று, உதவி காவல் ஆணையாளர் அளவில் உள்ள அதிகாரி ஒருவர் தகாத முறையில் நடந்து கொண்டார் என பெண் பத்திரிகையாளர் ஒருவர் சமூக ஊடகத்தில் வெளியிட்ட வீடியோ வாக்குமூலத்தில் கூறியுள்ளார்.
இந்த 3 பெண் பத்திரிகையாளர்களின் புகார் தொடர்பாக புதுடெல்லி போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதுபற்றி டெல்லி குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை செய்வார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
எனினும், பெண் பத்திரிகையாளர் ஒருவர் கூறும்போது, பார்லிமெண்ட் ஸ்ட்ரீட் காவல் நிலையத்திற்கு வெளியே பல மணிநேரம் அமர்ந்து இருந்தேன். எப்.ஐ.ஆர். பதிவு செய்ய வலியுறுத்தினேன். ஆனால், அவர்கள் அதனை செய்யவில்லை என்றார்.
இதற்கு இந்திய பிரஸ் கிளப்பும் கண்டனம் தெரிவித்து உள்ளது. போராட்ட செய்தியை சேகரிக்கும் பணியில் இருந்த பெண் பத்திரிகையாளர்களை போலீசார் நடத்திய விதம் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. இந்த புகார் மீது, டெல்லி போலீசார் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டு கொண்டது. தலைநகர் டெல்லியில் நடந்த இந்த சம்பவத்திற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் கடும் கண்டனங்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.
இதுபற்றி தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் தரப்பில் இருந்து டெல்லி காவல் ஆணையாளருக்கு இன்று நோட்டீஸ் ஒன்று அனுப்பி வைக்கப்பட்டு உள்ளது. 2 வாரங்களில் விரிவான அறிக்கை ஒன்றை சமர்ப்பிக்கும்படி கேட்டு கொள்ளப்பட்டு உள்ளது.