நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் தேஜகூ எம்.பி.க்கள் போராட்டம்

புதுடெல்லி.
நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் நடவடிக்கையை கண்டித்து தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி எம்.பி.க்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
நீட் வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய மாணவர்கள் மீது காவல்துறை தாக்குதல் நடத்தியது தொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய உள்துறை ம்ந்திரி அமித் ஷா விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்து எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், அடுத்த மூன்று நாள்களுக்கு நாடாளுமன்றம் சுமுகமாக நடைபெறுவதை உறுதிசெய்ய மாணவர்கள் மீதான காவல் துறையின் நடவடிக்கை உள்பட பல்வேறு கேள்விகளுக்கு அரசு தரப்பில் அமித் ஷா பதிலளிக்க தயாராக இருப்பதாக மத்திய அரசு அறிவித்தது.
ஆனால், மாணவர்கள் மீது பெல்லட் துப்பாக்கி சூடு நடத்த உத்தரவிட்டது யார்?, துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்தில் மாணவர்களிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மன்னிப்புக் கோர வேண்டும், அயோத்தி ராமர் கோயில் நன்கொடை கையாடல் விவகாரம் குறித்து மோடி விளக்கமளிக்க வேண்டும், ஆகிய மூன்று நிபந்தனைகளை காங்கிரஸ் விதித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், மாணவர்கள் போராட்டம் தொடர்பாக உள்துறை மந்திரி மிஷ்ஷா விளக்கமளிக்க தயாராக இருப்பதாக கூறியபோதிலும், எதிர்க்கட்சிகள் விவாதத்திலிருந்து தப்பிச் செல்வதாக குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து, பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி எம்.பி.க்கள் இன்று போராட்டம் நடத்தினர்.
நாடாளுமன்றத்தின் மகர வாயில் நோக்கி பதாகைகளுடன் பேரணியாகச் சென்ற தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி எம்.பி.க்கள், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
முன்னதாக பாஜக எம்.பி. அனுராக் தாக்கூர் கூறுகையில்,
ஜார்க்கண்ட் இளைஞர்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும். அவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தடியடிகளும் அட்டூழியங்களும் ராகுல் காந்தியின் மனநிலையை வெளிப்படுத்துகின்றன. அவரது ஆதரவாளர்களால் ஆளப்படும் ஒரு மாநிலத்தில் இளைஞர்கள் எவ்வாறு தவறாக நடத்தப்படுகிறார்கள் என்பதையும், அவர்களுக்கு நீதி எவ்வாறு மறுக்கப்படுகிறது என்பதையும் இது காட்டுகிறது.
ஆனாலும், மறுபுறம், அவரே அவைக்கு வராமல், உள்துறை மந்திரியை பதிலல் அளிக்க கோருகிறார். உள்துறை மந்திரிதிலளிக்கத் தயாராக இருக்கிறார், ஆனால் ராகுல் காந்தியும் காங்கிரஸ் கட்சியும் வெறும் தலைப்புச் செய்திகளில் இடம்பிடிப்பதற்காகவே பொய்களைப் பரப்பி, பொறுப்பற்ற அறிக்கைகளை வெளியிடுகின்றனர் என்றார்.