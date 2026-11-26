மகளிர் இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி விமர்சித்துள்ளார்.பிரதமர் மோடி வெளியிட்ட அரசியலமைப்பு தினச் செய்தியில், பெண்களுக்கு சட்டமன்றங்கள் மற்றும் நாடாளுமன்றத்தில் உரிய பிரதிநிதித்துவம் வழங்குவதற்கான மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா குறித்து குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த மசோதா நிறைவேறுவதை எதிர்க்கட்சியைச் சேர்ந்த ஒரு கட்சி தடுத்ததாக காங்கிரசை மறைமுகமாக சாடியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியிருப்பதாவது:
இந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக்குவதில் பங்களித்த பெண் சமூகத்தை அங்கீகரிக்காமல் அதன் பயணம் முழுமையடையாது. ஆனால், இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நடைபெற்ற சம்பவம் நம் அனைவருக்கும் வெட்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும்.சட்டமன்ற அமைப்புகளில் பெண்களுக்கு உரிய பிரதிநிதித்துவம் வழங்குவதற்காக கொண்டுவரப்பட்ட மசோதாவை எதிர்க்கட்சியைச் சேர்ந்த ஒரு கட்சி நிறைவேற விடாமல் தடுத்தது. இது அரசியலமைப்பு மீதான அவர்களின் அலட்சியத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.இந்தியாவின் பெண் சக்திக்கு நான் உறுதியளிக்கிறேன். அவர்களுக்கு உரிய நீதி கிடைப்பதை எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாது.இவ்வாறு பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், எதிர்க்கட்சியின் முக்கிய கட்சி, ஆக்கப்பூர்வமான எதிர்க்கட்சியாக செயல்படுவதற்குப் பதிலாக, தடைகளை ஏற்படுத்தும் கட்சியாக மாறிவிட்டதாகவும் மோடி விமர்சித்துள்ளார்.அரசியலமைப்பு தினம் இன்றுநாடு முழுவதும் கடைப்பிடிக்கப்படும் நிலையில், பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள இந்தச் செய்தி அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளது.