தேசிய செய்திகள்

ஒடிசா: விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவில் சோகம்; நீரில் மூழ்கி 9 பேர் பலி

ஒடிசாவின் கஞ்சம், சுந்தர்கார், பத்ரக், கோரபுட் மற்றும் காலஹண்டி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் நீரில் மூழ்கி 9 பேர் உயிரிழந்து உள்ளனர்.
ஒடிசா: விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவில் சோகம்; நீரில் மூழ்கி 9 பேர் பலி
Published on

புவனேஸ்வர்

ஒடிசாவில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவில் நீரில் மூழ்கி 9 பேர் உயிரிழந்த சோகம் ஏற்பட்டு உள்ளது.

ஒடிசாவில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழா சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. அப்போது, நீர் நிலைகளில் சிலைகளை கரைக்கும் நிகழ்ச்சியின்போது பலர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த சோக சம்பவங்கள் ஏற்பட்டு உள்ளன. இதில், ஒடிசாவின் கஞ்சம், சுந்தர்கார், பத்ரக், கோரபுட் மற்றும் காலஹண்டி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் நீரில் மூழ்கிய சம்பவங்களில் 9 பேர் உயிரிழந்து உள்ளனர்.

ஒடிசாவில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவில் விநாயகர் சிலைகளை நீரில் கரைக்கும் நிகழ்வின்போது இந்த சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன. இதுபற்றி ஒடிசா தீயணைப்பு மற்றும் அவசரகால சேவைக்கான துறையினர் வெளியிட்ட செய்தியில், ஜெகத்சிங்பூர் மாவட்டத்தில் எர்சாமா நகரில் உள்ள கோபால்பூர் பகுதியில் ஒடானலா என்ற இடத்தில் ஆற்றில் மூழ்கி 3 பேர் காணாமல் போயுள்ளனர். தேடுதல் மற்றும் மீட்பு பணியின்போது 4 உடல்கள் மீட்கப்பட்டன என தெரிவித்து உள்ளது.

7 பேர் மீட்பு

இதுதவிர பல்வேறு பகுதிகளிலும் பலர் பலியாகியும், காணாமல் போயும் உள்ளனர். 7 பேர் இதுவரை மீட்கப்பட்டு உள்ளனர்.

இந்த சம்பவங்களுக்கு ஒடிசா முதல்-மந்திரி மோகன் சரண் மஜ்ஜி, எதிர்க்கட்சி தலைவர் மற்றும் முன்னாள் முதல்-மந்திரியான நவீன் பட்நாயக் மற்றும் ஒடிசா காங்கிரஸ் தலைவர் பக்த சரண் தாஸ் உள்ளிட்டோர் இரங்கல் தெரிவித்து உள்ளனர். தொடர்ந்து மீட்பு பணி நடந்து வருகிறது.

Odisha
ஒடிசா
விநாயகர் சதுர்த்தி விழா
Celebrations
Vinayaka Chaturthi
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com