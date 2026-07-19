அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தில் இருந்து எதிர்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு

டெல்லி,
நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நாளை தொடங்க உள்ளது. 25 நாட்கள் 19 அமர்வுகளாக நடைபெறும் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் அடுத்த மாதம் 15ம் தேதி நிறைவடைய உள்ளது.
இந்த மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் பல்வேறு முக்கிய மசோதாக்களை தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. அதேவேளை, நீட் தேர்வு முறைகேடு, ராமர் கோவில் காணிக்கை முறைகேடு உள்பட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் பிரச்சினை எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரை சுமூகமாக நடத்துவது தொடர்பாக அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் காங்கிரஸ், பாஜக, திமுக, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உள்பட பல்வேறு கட்சிகள் கலந்து கொண்டன.
அப்போது, திரிணாமுல் காங்கிரசில் இருந்து பிரிந்து இந்திய தேசிய குடிமகன்கள் கட்சி என்ற அங்கீகரிக்கப்படாத அமைப்பில் இணைந்துள்ள 20 எம்.பி.க்களும் பங்கேற்றனர். இதற்கு திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உள்பட இந்தியா கூட்டணி எம்.பி.க்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். பின்னர், எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் அனைவரும் அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.