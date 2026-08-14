எதிர்க்கட்சிகளின் தொடர் அமளி: நாடாளுமன்ற முடக்கத்தால் ரூ.175 கோடி வீணடிப்பு

புதுடெல்லி,
நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் எதிர்க்கட்சிகளின் தொடர் அமளியால் 7 ஆயிரம் நிமிடங்களுக்கு மேல் அவைகள் முடங்கின. இதன் காரணமாக ரூ.175 கோடி மக்கள் பணம் வீணாகி இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டு உள்ளது.
மக்கள் செலுத்தும் வரிப்பணத்திலேயே சட்டசபைகள் மற்றும் நாடாளுமன்றம் இயங்குகின்றன. இவை சராசரி ஆண்டுக்கு 2 முறை கூட்டப்பட வேண்டும். ஆனால் நாடாளுமன்றம் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர், மழைக்கால கூட்டத்தொடர் மற்றும் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் என ஆண்டுக்கு 3 முறை கூட்டப்பட்டு வருகிறது. இந்த கூட்டத்தொடர்கள் முழுமையாக நடைபெற்றால் மக்களுக்கு பயன் உள்ளதாக இருக்கும். இடை இடையே முடங்குவதால் பயன் இல்லாமல் போவது மட்டுமின்றி, மக்களின் வரிப்பணமும் வீணாகும்.
அந்த வகையில் தற்போது நடந்து முடிந்த மழைக்கால கூட்டத்தொடர், மக்களின் பணம் வீணான வகையில் அமைந்தது. இந்த கூட்டத்தொடர் கடந்த மாதம் 20-ந்தேதி தொடங்கி நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது. இதில் மொத்தம் 19 அமர்வுகள் நடைபெற்றன. ஆனால் கூட்டத்தொடர் தொடங்கிய நாளில் இருந்தே நீட் வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகளை முன்னிறுத்தி எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டம் நடத்தி வந்தன. கூட்டத்தொடரின் தொடக்க நாளில் டெல்லியில் போராட்டம் நடத்திய மாணவர்கள் மீது தடியடி நடத்தப்பட்ட விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்தது. அத்துடன் அயோத்தி ராமர் கோவில் நன்கொடை கையாடல் விவகாரமும் சேர்ந்தது. இது போன்ற எல்லா பிரச்சினைகளுக்கும் உள்துறை மந்திரி அமித்ஷாவிடம் எதிர்க்கட்சிகள் பொறுப்புக்கூறலை கேட்டன.
இந்த வகையில் நாள்தோறும் போராட்டமாக இருந்தது. ஒருநாள் கூட நாடாளுமன்றம் முழுமையாக நடைபெறவில்லை. ஒத்திவைப்புகளால் அடிக்கடி முடங்கியது. இதனால் கோடிக்கணக்கில் மக்களின் வரிப்பணம் வீணாகிவிட்டதாக பலரும் பேசினர். இதுபற்றி ஒரு கணக்கீடு வந்துள்ளது. நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளும் செயல்பட ஒரு நிமிடத்துக்கு ரூ.2 1/2 லட்சம் செலவு ஆகும். இதன்படி ஒரு மணி நேரத்துக்கு ரூ.1 1/2 கோடி செலவிடப்படுகிறது. 6 மணிநேரம் கொண்ட ஒருநாள் அமர்வுக்கு ரூ.9 கோடி செலவாகும்.
தற்போதைய மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் நாடாளுமன்ற அவைகள் 7 ஆயிரம் நிமிடங்களுக்கு மேல் முடங்கியிருப்பதாக தெரிகிறது. இதன் காரணமாக ரூ.175.6 கோடி மக்கள் பணம் விரயம் ஆகியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எதிர்க்கட்சிகளின் அமளியால் முழு கூட்டத் தொடரும் பாதிக்கப்பட்டு இருப்பது இதுதான் முதல் முறை அல்ல. இதற்கு முந்தைய ஆட்சிகளிலும் இதுபோன்ற பாதிப்புகள் இருந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.