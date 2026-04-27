பானிபூரி பிரியர்களுக்கு பேரதிர்ச்சி - சாப்பிட்ட குழந்தை உயிரிழப்பு

கெட்டுப்போன உணவு மற்றும் சாத்தியமான கலப்படம் காரணமாக இருக்கலாம் என முதற்கட்ட அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.
ராஞ்சி,

ஜார்க்கண்டின் கிரிடிஹ் மாவட்டத்தில் உள்ள பஜ்டோ கிராமத்தில், சாலையோரக் கடையில் பானிபூரி சாப்பிட்ட 18 குழந்தைகள் உட்பட குறைந்தது 20 பேர் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சோகமான சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. இந்த நிகழ்வை உறுதிப்படுத்திய துணை ஆணையர் ராம்நிவாஸ் யாதவ், ஒரு குழந்தை உயிரிழந்துள்ளதாகவும், மற்றவர்கள் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.

கெட்டுப்போன உணவு மற்றும் சாத்தியமான கலப்படம் காரணமாக இருக்கலாம் என முதற்கட்ட அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. தற்போது தண்ணீர் மாதிரிகள் பரிசோதனையில் உள்ளன. ஏற்கனவே வெப்பம் தொடர்பான வயிற்றுப்போக்கு பாதிப்புகளால் அவதிப்பட்டு வரும் கிராமத்தில் அச்சம் நிலவுவதால், அதிகாரிகள் விரிவான விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர்.

