இந்தியா - இத்தாலி நட்புறவைக் கொண்டாடும் விதமாக புதிய “மெலோடி” மிட்டாயை அறிமுகம் செய்த பார்லே.

புதுடெல்லி,
இந்தியா மற்றும் இத்தாலி நாடுகளுக்கு இடையிலான தூதரக நட்புறவை வினோதமான முறையில் கொண்டாடும் வகையில், பிரபல பார்லே நிறுவனம் புதிய ‘மெலோடி டிராமிசு’ மிட்டாயை அறிமுகம் செய்துள்ளது.
இத்தாலியில் கடந்த மே மாதம் ஜி7 மாநாடு நடைபெற்றது. அந்த மாநாட்டின் போது, இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் இத்தாலி பிரதமர் ஜார்ஜியா மெலோனி ஆகியோர் இணைந்த புகைப்படங்கள் இணையத்தில் ‘#மெலோடி’ என்ற ஹேஷ்டேக்குடன் உலகளவில் வைரலாகின.
இந்த வைரல் போக்கை மையமாக வைத்து, பார்லே நிறுவனம் இந்த புதிய சுவையை உருவாக்கியுள்ளது. சர்வதேச நட்பு தினத்தை (ஆகஸ்ட் 2) முன்னிட்டு இந்த லிமிடெட் எடிஷன் மிட்டாய் சந்தைக்கு வந்துள்ளது.
உலகப் புகழ்பெற்ற இத்தாலிய இனிப்பான 'டிராமிசு' காபி மற்றும் சாக்லேட் சுவையில் இது தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய மெலோடி மிட்டாய் தற்சமயம் பிளிங்கிட் என்ற விரைவு விநியோக செயலியில் மட்டுமே பிரத்யேகமாக கிடைக்கிறது. 180 கிராம் எடைக் கொண்ட சிறப்பு பாக்கெட்டுகளில் இது விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அறிமுகம் செய்யப்பட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே சமூக வலைத்தளங்களில் இந்த தயாரிப்பு பெரும் விவாதத்தையும் வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளது. இரு நாட்டு உறவையும், இணைய உலக கலாசாரத்தையும் இணைக்கும் ஒரு புதுமையான விளம்பர உத்தியாக இந்த தயாரிப்பு பார்க்கப்படுகிறது.