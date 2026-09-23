பிரதமர் மோடி டிசம்பர் மாதம் அமெரிக்கா பயணம்?

டெல்லி,
பிரதமர் மோடி வரும் டிசம்பர் மாதம் அமெரிக்கா செல்ல உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்தியா, சீனா, அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய யூனியன், ஆப்பிரிக்க யூனியன் என பல்வேறு நாடுகளின் கூட்டமைப்பாக ஜி20 உள்ளது. இந்த கூட்டமைப்புன் உச்சிமாநாடு ஆண்டுதோறும் நடைபெற்று வருகிறது.
அந்த வகையில் நடப்பு ஆண்டுக்கான ஜி20 உச்சிமாநாடு அமெரிக்காவில் நடைபெற உள்ளது. வரும் டிசம்பர் மாதம் 14, 15 ஆகிய இரு தேதிகளில் அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணம் மியாமியில் ஜி20 உச்சிமாநாடு நடைபெற உள்ளது. இதில் ஜி20 நாடுகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர்.
இந்நிலையில், பிரதமர் மோடி அரசு முறை பயணமாக டிசம்பர் மாதம் 14,15ம் தேதிகளில் அமெரிக்கா செல்ல உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த பயணத்தின்போது அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்டு டிரம்பை பிரதமர் மோடி சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அமெரிக்கா செல்வதற்குமுன் டிசம்பர் மாதம் 13ம் தேதி பிரதமர் மோடி கனடா செல்ல உள்ளதாகவும், அங்கிருந்து அவர் கனடா செல்வார் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னியை அவர் சந்திக்க உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.