கேல் ரத்னா யாருக்கும் இல்லை... 17 பேருக்கு அர்ஜுனா விருது - வழங்கி கவுரவித்த ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு

புதுடெல்லி,
17 பேருக்கு அர்ஜுனா விருது வழங்கப்பட்டது.
2025-ம் ஆண்டுக்கான தேசிய விளையாட்டு விருதுகளை ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு இன்று வழங்கினார். நாட்டின் உயரிய விளையாட்டு விருதான கேல் ரத்னா விருது யாருக்கும் வழங்கப்படவில்லை. தடகள வீரர் தேஜஸ்வின் சங்கர், செஸ் வீராங்கனை திவ்யா தேஷ்முக், கிராண்ட்மாஸ்டர் விதித் குஜராத்தி உள்ளிட்ட 17 பேருக்கு அர்ஜுனா விருது வழங்கப்பட்டது. மேலும், வாழ்நாள் சாதனைக்கான அர்ஜுனா விருது கால்பந்து வீரர் ஐ. அருமைநாயகத்துக்கு வழங்கப்பட்டது.
அர்ஜுனா விருதைப் பெற்ற 17 வீரர், வீராங்கனைகளின் விவரம்:
தேஜஸ்வின் சங்கர் - தடகளம்
முகமது அஜ்மல் வி - தடகளம்
பிரியங்கா கோஸ்வாமி - தடகளம்
திரீசா ஜாலி - பேட்மிண்டன்
புல்லேலா காயத்ரி கோபிசந்த் - பேட்மிண்டன்
நரேந்தர் - குத்துச்சண்டை
விதித் சந்தோஷ் குஜராத்தி - செஸ்
திவ்யா ஜிதேந்திர தேஷ்முக் - செஸ்
தனுஷ் ஸ்ரீகாந்த் - துப்பாக்கி சுடுதல்
லால்ரெம்சியாமி - ஆக்கி
ராஜ்குமார் பால் - ஆக்கி
சுர்ஜீத் - கபடி
பூஜா - கபடி
ருத்ரான்ஷ் கண்டேல்வால் - பாரா துப்பாக்கி சுடுதல்
ஏக்தா பியான் - பாரா தடகளம்
அரவிந்த் சிங் - படகுப் போட்டி
அகில் ஷியோரன் - துப்பாக்கி சுடுதல்
இதுதவிர, 1962 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கம் வென்ற இந்திய கால்பந்து அணியில் இடம்பெற்றிருந்த ஐ. அருமைநாயகத்துக்கு வாழ்நாள் சாதனைக்கான அர்ஜுனா விருது வழங்கப்பட்டது.
கடந்த 2025-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற மகளிர் செஸ் உலகக் கோப்பையை வென்று திவ்யா தேஷ்முக் வரலாறு படைத்தார். இந்தப் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற முதல் இந்திய வீராங்கனை என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றார்.
விதித் குஜராத்தி, 2024-ம் ஆண்டு செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியில் தங்கம் வென்ற இந்திய அணியில் இடம்பெற்றிருந்தார்.
தேஜஸ்வின் சங்கர், 2023 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் டெகத்லான் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார். 2025-ம் ஆண்டு ஆசிய தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியிலும் வெள்ளிப் பதக்கம் கைப்பற்றினார். தொடர்ந்து, 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில் டெகத்லானில் வெண்கலம் வென்று சாதனை படைத்தார். அத்துடன், அய்ச்சி-நகோயாவில் நடைபெற்ற 2026 ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியிலும் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார்.
இந்தியாவின் உயரிய விளையாட்டு விருதான மேஜர் தயான் சந்த் கேல் ரத்னா விருதுக்கு எந்த வீரரும் தேர்வு செய்யப்படவில்லை. கடந்த 2014-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு கேல் ரத்னா விருது யாருக்கும் வழங்கப்படாதது இதுவே முதல்முறையாகும்.
சிறந்த பயிற்சியாளர்களுக்கான துரோணாச்சார்யா விருது 3 பேருக்கு வழங்கப்பட்டது. இதில் தடகளப் பயிற்சியாளர் பர்வீர் சிங், குத்துச்சண்டைப் பயிற்சியாளர் சோட்டே லால் யாதவ், துப்பாக்கி சுடுதல் பயிற்சியாளர் நேஹா சவான் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
வாழ்நாள் சாதனைக்கான துரோணாச்சார்யா விருது குத்துச்சண்டைப் பயிற்சியாளர் தர்மேந்திர சிங் யாதவ், மல்யுத்தப் பயிற்சியாளர் வீரேந்தர் குமார் ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்டது.