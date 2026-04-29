தேசிய செய்திகள்

ஏப்ரல் 29-ம் தேதிக்கு பிறகு பெட்ரோல், டீசல் என அனைத்தும் விலை உயரும்: ராகுல்காந்தி

எண்ணெய் விலை மலிவாக இருந்தபோது, மோடி அரசு அந்த லாபத்தைத் தன் பையிலேயே வைத்துக் கொண்டது என்று மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல்காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.
புதுடெல்லி,

காங்கிரஸ் கட்சியின் மக்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல்காந்தி வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:

"தேர்தல் கால நிம்மதி முடிந்தது, விலைவாசி உயர்வு எனும் நெருப்பு இதோ கிளம்பிவிட்டது. ஏப்ரல் 29-ம் தேதிக்குப் பிறகு கவனித்துப் பாருங்கள் - பெட்ரோல், டீசல் என அனைத்தும் விலை உயரும்.

எண்ணெய் விலை மலிவாக இருந்தபோது, மோடி அரசு அந்த லாபத்தைத் தன் பையிலேயே வைத்துக் கொண்டது. இப்போது விலை உயர்ந்திருக்கும் நிலையில், அந்தப் பாரத்தை உங்கள் மீது சுமத்தப்போகிறது.

மலிவான காலத்தில் மக்களைச் சுரண்டிவிட்டு - விலைவாசி உயர்வு வரும்போது மக்களைத் தவிக்கவிடும் அரசு இது".

இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

