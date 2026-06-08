தேசிய செய்திகள்

சூரஜ் எம்.என். ஹெக்டேவின் மறைவிற்கு ராகுல் காந்தி இரங்கல்

இந்திய இளைஞர் காங்கிரஸின் முன்னாள் பொறுப்பாளராகவும், கட்சியின் கொள்கைகளில் ஆழ்ந்த நம்பிக்கையுடன் பணியாற்றினார் என்று ராகுல் காந்தி கூறினார்.
ராகுல் காந்தி
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புதுடெல்லி,

அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயலாளரும், இந்திய இளைஞர் காங்கிரஸின் முன்னாள் பொறுப்பாளருமான சூரஜ் எம்.என். ஹெக்டே காலமானார்.

அவரது மறைவுக்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் தெரிவித்திருப்பதாவது:-

இரங்கல்

எம்.என். சூரஜ் ஹெக்டே ஜியின் மறைவு மிகுந்த வருத்தமளிக்கிறது. அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயலாளராகவும், இந்திய இளைஞர் காங்கிரஸின் முன்னாள் பொறுப்பாளராகவும், கட்சியின் கொள்கைகளில் ஆழ்ந்த நம்பிக்கையுடன் பணியாற்றினார்.

இளைஞர் காங்கிரஸ் என்பது அவருக்கு வெறும் ஒரு பணியாக இருக்கவில்லை. நீதி மற்றும் ஜனநாயகத்திற்கான காங்கிரஸின் அர்ப்பணிப்பை இன்று முன்னெடுத்துச் செல்லும் இளம் இந்தியர்களுக்கு அவர் வழிகாட்டினார். அவரது மறைவு காங்கிரஸ் குடும்பத்திற்கு ஈடுசெய்ய முடியாத இழப்பாகும். அவரது குடும்பத்தினருக்கும், சக ஊழியர்களுக்கும், மற்றும் அவரால் வாழ்வு தொட்ட ஒவ்வொரு காங்கிரஸ் தொண்டருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்கள். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

காங்கிரஸ்
Congress
ராகுல் காந்தி
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இரங்கல்
Congress leader Rahul Gandhi
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Daily Thanthi
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