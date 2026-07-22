தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் மாணவர்கள் நடத்தி வரும் போராட்டத்திற்கு ரோகித் சர்மாவின் மனைவி ரித்திகா ஆதரவு

போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டு பேசும் ஒரு சிறுவனின் வீடியோவை ரித்திகா இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்துள்ளார்.
டெல்லியில் மாணவர்கள் நடத்தி வரும் போராட்டத்திற்கு ரோகித் சர்மாவின் மனைவி ரித்திகா ஆதரவு
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புதுடெல்லி,

'நீட்' வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாகவும், 'நீட்' தேர்வு தோல்வி காரணமாக மாணவர்கள் தற்கொலை செய்தது போன்றவற்றுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி மந்திரி தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தியும் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் கடந்த மாதம் 20-ந்தேதி முதல் போராட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள்.

இதற்கிடையில், நேற்று முன்தினம் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணி நடத்தினர். இந்த பேரணியில் நாடு முழுவதும் இருந்து பல ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள், இளைஞர்கள் பங்கேற்றனர். இவர்களை தடுக்க பல இடங்களில் தடுப்பு வேலிகள் அமைக்கப்பட்டன. ஆனாலும் கூட்டம் கட்டுப்படுத்த முடியாதபடி இருந்ததால் தடியடியும், கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளும் வீசப்பட்டன. பதிலுக்கு போலீசார் மீது கல்வீச்சும் நடந்ததாக கூறப்படுகிறது.

போலீசார் நடத்திய தடியடியில் பல இளைஞர்கள் காயம் அடைந்தனர். அவர்கள் நாடாளுமன்றம் அருகே உள்ள ஆர்.எம்.எஸ். ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். மாணவர்களும், இளைஞர்களும் தாக்கப்பட்ட இந்த விவகாரம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. அனைத்து எதிர்க்கட்சிகளும் இதனை பெரிதாக எடுத்தன. காங்கிரஸ் கட்சியும் மாணவர்களுக்கு ஆதரவாக போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளது. நாடு முழுவதிலும் இருந்து டெல்லியில் இளைஞர்கள் குவிவதால், டெல்லியில் பதற்றம் அதிகரித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், டெல்லியில் மாணவர்கள் நடத்தி வரும் போராட்டத்திற்கு ரோகித் சர்மாவின் மனைவி ரித்திகா ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடந்த கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினரின் போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டு பேசும் ஒரு சிறுவனின் வீடியோவை ரித்திகா இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்துள்ளார்

அந்த வீடியோவில் பேசும் சிறுவன், “போலீசாரின் லத்திக்கோ அவர்களின் தடியடிக்கோ நான் பயப்படவில்லை. சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் பகத்சிங்கைப் போல நாட்டிற்கு சேவை செய்ய விரும்புகிறேன்” என்று கூறுகிறார்.

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