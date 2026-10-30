நடைபாதைகளில் வாகனம் ஓட்டினால் ரூ. 5000 அபராதம்: கர்நாடக அரசு அதிரடி திட்டம்!

பெங்களூரு,
கர்நாடகாவில் பாதசாரிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், நடைபாதைகளில் இருசக்கர வாகனங்கள் உள்ளிட்ட வாகனங்களை ஓட்டுபவர்களுக்கான அபராதத் தொகையை 10 மடங்கு வரை உயர்த்துவதற்கு அம்மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
கர்நாடக மாநிலத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த பெங்களூரு போன்ற பெருநகரங்களில், வாகன ஓட்டிகள் போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்க்க நடைபாதைகளைப் பயன்படுத்துவது அதிகரித்துள்ளது. இதனால் பாதசாரிகள் விபத்துகளுக்கு உள்ளாவதைத் தடுக்கவும், நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகளை முற்றிலும் ஒடுக்கவும் இந்த கடுமையான நடவடிக்கை பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது.
நடைபாதையில் வாகனம் ஓட்டி முதல் முறை பிடிபட்டால் ரூ. 5000 அபராதம் விதிக்கப்படும் (தற்போது ரூ. 500 மட்டுமே வசூலிக்கப்படுகிறது). அதே தவறை மீண்டும் செய்யும் பட்சத்தில், அபராதத் தொகை இருமடங்காக உயர்த்தப்பட்டு ரூ.10000 விதிக்கப்படும்.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற போக்குவரத்து மற்றும் உள்துறை அமைச்சகத்தின் உயர்நிலைக் கூட்டத்தில் இந்த அபராத உயர்வு குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டு, வரைவு அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த புதிய அபராதக் கட்டணங்கள் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக நடைமுறைக்கு வரவில்லை என கர்நாடக போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அரசு அரசாணை முறைப்படி வெளியிடப்பட்ட பிறகே இந்த விதிகள் மாநிலம் முழுவதும் அமலுக்கு வரும். அதுவரை வழக்கம்போல ரூ. 500 அபராத நடைமுறையே தொடரும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.