கர்நாடகாவில் நடைபாதைகளில் வாகனங்களை ஓட்டினால் ரூ.5,000 அபராதம்?

பெங்களூரு,
கர்நாடகாவில் நடைபாதைகளில் வாகனங்களை ஓட்டினால் விதிக்கப்படும் அபராத தொகையை, ரூ.500-லிருந்து ரூ.5,000 ஆக உயர்த்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கர்நாடகா மாநிலத்தில் நடைபாதைகளில் வாகனங்களை ஓட்டினால் விதிக்கப்படும் அபராத தொகையை, ரூ.500-லிருந்து ரூ.5,000 ஆக உயர்த்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதன்படி முதல் முறை தவறு செய்தால் ரூ.5,000, 2வது முறை தவறு செய்தால் ரூ.10,000 அபராதம் விதிக்க அம்மாநில அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
போக்குவரத்துத் துறை, உள்துறை அமைச்சகத்துடன் கலந்தாலோசித்து இந்த திட்டத்தின் மீது பணியாற்றி வருவதாக போக்குவரத்து அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். இருப்பினும், திருத்தப்பட்ட அபராதம் இன்னும் அமலுக்கு வரவில்லை. அரசு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ் அறிவிப்பை வெளியிடவில்லை, மேலும் இறுதி உத்தரவு வெளியிடப்படும் வரை தற்போதுள்ள ரூ. 500 அபராதம் தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
அபராதத்தை உயர்த்துவதற்கான முன்மொழிவு, போக்குவரத்து மற்றும் உள்துறை அமைச்சகங்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது என்று போக்குவரத்து அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ் கூறினார். அதன் பிறகு அரசு இறுதி முடிவு எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நெரிசல் மிகுந்த சாலைகளுக்கு மாற்றாக பாதசாரிகளின் நடைபாதைகளை பயன்படுத்துவதிலிருந்து வாகன ஓட்டிகளை இந்த அபராதம் தடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த ஜூலை மாதம், நடைபாதைகளில் வாகன ஓட்டிகள் வாகனம் ஓட்டுவது குறித்து பெருநகர பெங்களூரு மேம்பாட்டு அமைச்சர் கிருஷ்ண பைரே கவுடா கவலை தெரிவித்திருந்தார்.