நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் ஒரே நேரத்தில் ஆளும் கட்சி- எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் எதிரெதிரே போராட்டம்

நீட் தேர்வு குளறுபடிகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி மந்திரி தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தி நடத்தப்பட்ட போராட்டம் தீவிரம் அடைந்துள்ளது. நாடாளுமன்றத்தில் நீட் வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட விவகாரங்களை முன்வைத்து எதிர்க்கட்சிகள் தொடர் அமளியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இன்றும் அவையில் கடும் அமளி நீடித்தது.
பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் பதிவில், வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் குற்றவாளிகள் தப்ப முடியாது என்றும் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் விரைவு நீதிமன்றங்கள் மூலம் நீதி கிடைப்பது உறுதி செய்யப்படும் என்றும் உறுதியளித்தார். மோடியின் இந்த விளக்கத்தை ஏற்க மறுத்து எதிர்க்கட்சிகள் தொடர் அமளியில் ஈடுபட்டன. இதற்கிடையே இன்று நாடாளுமன்றம் கூடும் முன்பாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி எம்பிக்களும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் போராட்டம் நடத்திய அதே நேரத்தில் ஆளும் கூட்டணி எம்பிக்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அதேநேரத்தில் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி திமுக எம்பிக்கள் தனியாக போராட்டம் நடத்தினர். காங்கிரஸ் உடன் கூட்டணியை முறித்துக்கொண்ட திமுக, நாடாளுமன்ற வளாகம் அருகே தனியாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது.