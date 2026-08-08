தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் சட்டவிரோதமாக தங்கி இருந்த ஆப்பிரிக்க நாட்டினர் 7 பேர் கைது

7 பேரையும் சொந்த நாடுகளுக்கு திருப்பி அனுப்ப அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.
டெல்லியில் சட்டவிரோதமாக தங்கி இருந்த ஆப்பிரிக்க நாட்டினர் 7 பேர் கைது
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டெல்லி,

வங்காளதேசம், மியான்மர் போன்ற அண்டை நாடுகள், ஆப்பிரிக்க நாடுகளை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கோனோர் இந்தியாவில் சட்டவிரோதமாக வசித்து வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் சட்டவிரோதமாக வசித்து வருபவர்களை கண்டறிந்து கைது செய்து சொந்த நாடுகளுக்கு அனுப்பும் பணியில் மத்திய மாநில அரசுகள் ஈடுபட்டு வருகின்றன.

7 பேர் கைது

இந்நிலையில், டெல்லியில் சட்டவிரோதமாக தங்கி இருந்த ஆப்பிரிக்க நாட்டினர் 7 பேரை போலீசார் இன்று கைது செய்துள்ளனர். விசா காலம் முடிந்தும் இந்தியாவில் சட்டவிரோதமாக தங்கி இருந்த 7 பேரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்களில் 5 பேர் நைஜீரியாவையும், எஞ்சிய 2 பேர் கானா நாட்டையும் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர். இதையடுத்து, கைது செய்யப்பட்ட 7 பேரையும் சொந்த நாடுகளுக்கு திருப்பி அனுப்ப அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.

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Daily Thanthi
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