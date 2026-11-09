நெஞ்சை உருக்கம் சம்பவம்; தாய் செய்த அதிர்ச்சி சம்பவம் - காலடியில் அழுது துடித்த குழந்தை

ஐதராபாத்,
ஆந்திர மாநிலம் கரனூல் மாவட்டம் அடோனியைச் சேர்ந்தவர் சுவாதி, 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஐதராபாத்தைச் சேர்ந்த கணேஷ் என்பவரைத் திருமணம் செய்துகொண்டார். அவர்களுக்கு ஸ்ரீயன் என்ற 3 வயது மகன் உள்ளார்.
இதற்கிடையில், குடும்பச் சண்டைகள் காரணமாக, சுவாதி கடந்த ஒரு வருடமாகத் தன் கணவரைப் பிரிந்து தனது சொந்த ஊரில் வசித்து வந்தார்.
இந்நிலையில், சுவாதியின் தாய் நேற்று மாலை தன் உறவினர் வீட்டிற்குச் சென்றிருந்தார். அந்த நேரத்தில் சுவாதி, தனது படுக்கையறையில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டார்.
குழந்தை தற்கொலை செய்த தாயின் காலை பிடித்து கதறி அழுதது. இரவு முழுவதும் தன் தாயை நினைத்து அழுதுகொண்டே அழுத குழந்தை நாற்காலியில் மயங்கி சரிந்து விழுந்தது. காலையில் சுவாதி கதவைத் திறக்காததால், அக்கம்பக்கத்தினர் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்தபோது, கதவுகளை உடைத்து கொண்டு உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, சுவாதி மின்விசிறியில் தூக்கில் தொங்கி கொண்டிருந்ததைக் கண்டனர். இதற்கிடையில், தற்கொலைக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட நாற்காலியில் குழந்தை ஸ்ரீயன் சுயநினைவின்றி கிடந்தது.
ஆரம்பத்தில், குழந்தையும் இறந்துவிட்டதாக போலீசார் நினைத்தனர். ஆனால் அவர்கள் குழந்தையை பலமாகத் தட்டியபோது கதறி அழுதது.
தனிமையைத் தாங்க முடியாமல் தன் மகள் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக சுவாதியின் தாய் போலீசாரிடம் புகார் அளித்தார். போலீசார், ஆதாரங்களைச் சேகரித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். நெஞ்சை உருக்கும் இந்த சம்பவம் ஆந்திராவில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.