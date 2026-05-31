டெல்லியில் சட்டவிரோதமாக தங்கி இருந்த வெளிநாட்டினர் 6 பேர் கைது

டெல்லி,
தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள வசந்த் கஞ்ச் பகுதியில் வெளிநாட்டினர் சட்டவிரோதமாக தங்கி இருப்பதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
தகவலின் அடிப்படையில் டெல்லி போலீசார் அப்பகுதியில் இன்று அதிரடி சோதனை நடத்தினர். சோதனையில் அப்பகுதியில் தங்கி இருந்த வெளிநாட்டினர் 6 பேரிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் 6 பேரில் 5 பேர் நைஜீரியாவை சேர்ந்தவர்கள் என்பதும், ஒருவர் ஐவரிகோஸ்ட் நாட்டை சேர்ந்தவர் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
6 பேரும் விசா உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் இன்றி இந்தியாவில் சட்டவிரோதமாக தங்கி இருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, இந்தியாவில் சட்டவிரோதமாக தங்கி இருந்த வெளிநாட்டினர் 6 பேரையும் கைது செய்த போலீசார், அவர்களை சொந்த நாட்டிற்கு திருப்பி அனுப்பும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.