விமானப்படை சார்பில் தரங் சக்தி பயிற்சி: ஜோத்பூரில் தொடக்கம்

ஜோத்பூர்,
இந்திய விமானப்படை சார்பில் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஜோத்பூர் விமானப்படைத் தளத்தில், 'தரங் சக்தி-2026' என்ற பிரம்மாண்ட பலதரப்பு கூட்டு விமானப்படை பயிற்சி நேற்று விறுவிறுப்பாக தொடங்கியது. இந்த பயிற்சி வருகிற அக்டோபர் மாதம் 12-ந்தேதி வரை தொடர்ந்து நடைபெற உள்ளது.
சர்வதேச அளவில் நட்பு நாடுகளுக்கு இடையே ராணுவ உறவை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், இந்த ஆண்டுக்கான கூட்டுப் பயிற்சி "ஒத்துழைப்பில் வலிமை" என்ற கருப்பொருளை அடிப்படையாக கொண்டு நடத்தப்படுகிறது. பல்வேறு நாடுகளின் விமானப்படைகள் இணைந்து செயல்படுவதன் மூலமும், நவீன போர் உத்திகள் மற்றும் நிபுணத்துவத்தை பரஸ்பரம் பகிர்ந்துகொள்வதன் மூலமும் கிடைக்கும் கூட்டு வலிமையை உலகிற்கு பறைசாற்றும் வகையில் இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்திய பெருங்கடல் மற்றும் சர்வதேச பிராந்தியத்தில் அமைதியையும் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்யும் நோக்கில் நடைபெறும் இந்த பிரம்மாண்ட பயிற்சியில், இந்தியாவின் அழைப்பை ஏற்று உலகின் முன்னணி வல்லரசு நாடுகளும் அண்டை நாடுகளும் களம் இறங்கியுள்ளன.
அமெரிக்கா, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, ஆஸ்திரேலியா. ஐக்கிய அரபு அமீரகம், இலங்கை, பங்களாதேஷ்.ஆகிய 7 நட்பு நாடுகளின் அதிநவீன போர் விமானங்கள் மற்றும் வான்படை வீரர்கள் இந்த கூட்டுப் பயிற்சியில் அதிரடியாகப் பங்கேற்றுள்ளனர்.
கடந்த 2024-ம் ஆண்டில் இந்திய வான்படை நடத்திய 'தரங் சக்தி' பயிற்சியின் முதல் பதிப்பு உலக அளவில் பெரும் வெற்றியை பெற்றது. அதன் தொடர்ச்சியாக, தற்போது கூடுதல் பலத்துடனும், நவீனப் பாதுகாப்பு உத்திகளுடனும் 'தரங் சக்தி 2026' 2-வது பதிப்பாக தட்டச்சு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த பயிற்சியின் போது, வானில் இலக்குகளை துல்லியமாக தாக்கி அழிப்பது, எதிரி நாட்டு தாக்குதல்களை முறியடிப்பது போன்ற போர் பயிற்சிகள் மட்டுமின்றி, நட்பு நாட்டு வீரர்களுக்கு இடையேயான பல்வேறு தொழில்முறை ஆலோசனைகள், கலாச்சார பரிமாற்றங்கள் மற்றும் மக்கள் தொடர்பு செயல்பாடுகளும் கோலாகலமாக இடம்பெற உள்ளதாக பாதுகாப்புத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.