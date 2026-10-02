ஆண்களின் பார்வை எப்படி இருக்கிறது? - 'விஷப்பரீட்சை' நடத்திய 4 பெண்கள்...!

புதுடெல்லி,
ஆண்களின் பார்வை எப்படி இருக்கிறது? என்பதை அறிய தலைநகர் டெல்லியில் 4 பெண்கள் 'விஷப்பரீட்சை' நடத்தினர்.
உலகம் முழுவதுமே பெண்கள் மீதான ஆண்களின் பார்வை பொதுவானதாகவே உள்ளது. இது அனைவருக்கும் தெரியும். ஆனாலும் டெல்லியைச் சேர்ந்த 4 பெண் நிருபர்கள் இதனை நேரில் அறிந்து கொள்ள விஷப்பரீட்சையில் இறங்கினர்.
அவர்கள் டெல்லியில் குறிப்பிட்ட இடங்களான மூல்சந்த், பட்டேல் நகர், கீர்த்தி நகர், ஜனக்புரி, ரஜோரி கார்டன், திலக் நகர் போன்ற இடங்களை தேர்வு செய்தனர். அங்கு இரவில் வாகன நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள நேரத்தில் சாலையோரம் தனியாக நின்றனர். அப்போது பல வாகனங்கள் அவர்களை கடந்து சென்றன.
அவற்றில் சில வாகனங்கள் இவர்களை கண்டதும் நெருங்கி வந்து நின்றன. வாகனத்தில் இருந்தவர்கள் எங்காவது கொண்டு இறக்கி விட வேண்டுமா? என கேட்டனர். சிலர் வேறு விதமாக கேட்டுள்ளனர். சில வாகனங்கள் அவர்களை சுற்றி வந்துள்ளன. இருசக்கர வாகனங்களில் சென்றவர்களில் பலரும் இவர்களை உற்றுப் பார்த்தபடியே சென்றுள்ளனர். சிலர் முறைத்துப் பார்த்துள்ளனர்.
ஒரு சிலர் மட்டும் அவர்களிடம் சந்திக்கலாமா? என கேட்டு இருக்கிறார்கள். இதன் பிறகு அந்த ஆண்கள் அந்த பெண்களை நெருங்கவில்லை. தங்களது அனுபவங்களை அவர்கள் செய்தியாகவும் வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள். டெல்லியை பொறுத்தவரை பாலியல் துன்புறுத்தல் சம்பவங்கள் சில நேரங்களில் பெரிதாக தலை தூக்கும்.
உண்மையிலேயே சொல்லப்போனால் டெல்லி, பெண்களுக்கு மிகவும் பாதுகாப்பானதாகவே இருக்கிறது. பகலிலோ, இரவிலோ பெண்களுக்கு எந்த பயமும் இல்லை. ஆனால் ஆள்நடமாட்டம் இல்லாத பகுதிகளில் நள்ளிரவு வேளைகளில்தான் சில விரும்பத்தகாத சம்பவங்கள் நடக்கின்றன.