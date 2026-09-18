தேசிய செய்திகள்

திருப்பதி பிரம்மோற்சவ விழா: முத்துப்பந்தல் வாகனத்தில் மலையப்பசாமி வீதிஉலா

மாடவீதிகளில் திரண்டிருந்த பக்தர்கள் 'கோவிந்தா, கோவிந்தா' கோஷம் எழுப்பி சாமி கரிசனம் செய்தனர்.
திருப்பதி பிரம்மோற்சவ விழா: முத்துப்பந்தல் வாகனத்தில் மலையப்பசாமி வீதிஉலா
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திருமலை,

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் நடந்து வரும் பிரம்மோற்சவ விழாவின் 2-வது நாளான நேற்று முத்துப்பந்தல் வாகனங்களில் மலையப்பசாமி எழுந்தருளி வீதிஉலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார்.

முத்துப்பந்தல் வாகன வீதிஉலா

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் வருடாந்திர பிரம்மோற்சவ விழா நடந்து வருகிறது. விழாவின் 3-வது நாளான நேற்று இரவு முத்துப்பந்தல் வாகன வீதிஉலா நடந்தது. அதில் உற்சவர் மலையப்பசாமி எழுந்தருளி கோவிலின் நான்கு மாடவீதிகளில் உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.

பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் வாகன சேவை நடைபெற்றது. உற்சவர் மலையப்பசாமி எழுந்தருளி நான்கு மாடவீதிகளில் உலா வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார். மாடவீதிகளில் திரண்டிருந்த பக்தர்கள் 'கோவிந்தா, கோவிந்தா' கோஷம் எழுப்பி சாமி கரிசனம் செய்தனர்.

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Daily Thanthi
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