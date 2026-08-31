ஜார்க்கண்ட்டில் சோகம்: ஆற்றில் மூழ்கி 3 பேர் பலி

ராஞ்சி,
ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் மேற்கு சிங்பூம் மாவட்டத்தில் ஆற்றில் மூழ்கி 3 பேர் உயிரிழந்தனர்.
ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் மேற்கு சிங்பூம் மாவட்டம் பதா கிராமத்தின் கொயனா ஆறு பாய்கிறது. இந்த ஆற்றின் குறுக்கே பாலம் இல்லாததால் கிராம மக்கள் ஆற்றில் இறங்கி அதை கடக்கும் சூழ்நிலை நிலவி வருகிறது.
இந்நிலையில், பதா கிராமத்தை சேர்ந்த 3 பேர் நேற்று மாலை ஆற்றை கடந்து செல்ல முயன்றுள்ளனர். அப்போது ஆற்றில் நீரில் அளவு திடீரென அதிகரித்தது. இதில் அடுத்து செல்லப்பட்ட 3 பேரும் ஆற்றில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து அறிந்த தீயணைப்புத்துறையினர் விரைந்து சென்று மீட்புப்பணியில் ஈடுபட்டனர். இதில் 2 பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்ட நிலையில் எஞ்சிய ஒருவரின் உடல் இதுவரை மீட்கப்படவில்லை. அதை தேடும் பணியில் மீட்புக்குழுவினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.