உ.பி.யில் சோகம்: சாலையோர பயணிகள் மீது லாரி மோதல்; 6 பேர் பலி

மதுரா,
உத்தர பிரதேசத்தில் மதுரா நகரில் யமுனா விரைவுசாலையில் சென்ற பஸ் ஒன்று திடீரென பழுதடைந்து நின்று விட்டது.
இதனால், பஸ்சில் இருந்த பயணிகள் கீழே இறங்கி சாலையின் ஓரத்தில் நின்றிருந்தனர். அப்போது விரைவாக வந்த லாரி ஒன்று திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து தறிகெட்டு ஓடியது. இதில் அந்த பயணிகள் மீது மோதியது.
