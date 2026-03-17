291 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ்; பவானிபூர் தொகுதியில் மம்தா பானர்ஜி போட்டி

கொல்கத்தா
294 தொகுதிகளை கொண்ட மேற்கு வங்காளத்தில் 2 கட்டங்களாக சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறும் என கடந்த 15-ந்தேதி பிற்பகலில் தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டது. இதன்படி 23-ந்தேதி முதல் கட்ட தேர்தலும், 29-ந்தேதி 2-ம் கட்ட தேர்தலும் நடத்தப்படும். வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4-ந்தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
இந்த நிலையில், முதல்-மந்திரி மம்தா பானர்ஜியை எதிர்த்து போட்டியிடும் வேட்பாளரை அறிவித்து, மேற்கு வங்க சட்டசபை தேர்தலுக்கான முதல் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை பா.ஜ.க. வெளியிட்டது. இதில் 144 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மம்தா பானர்ஜியின் அரசியல் கோட்டையாக கருதப்படும் பவானிபூர் தொகுதியில், பா.ஜ.க. சார்பில் சுவேந்து அதிகாரி போட்டியிடுகிறார். எனினும், என்னுடைய விருப்பத்திற்குரிய நந்திகிராம் தொகுதியிலும் போட்டியிடுவேன் என அதிகாரி கூறினார்.
கடந்த 2021-ம் ஆண்டு நந்திகிராம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட அதிகாரி, அப்போது அந்த தொகுதியில் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட மம்தாவை குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். மம்தா பானர்ஜி 4-வது முறையாக இந்த முறை தேர்தலில் வெற்றி பெறும் முனைப்பில் உள்ளார்.
இந்நிலையில், அகில இந்திய திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி, மேற்கு வங்காள சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிடும் 291 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் பட்டியலை இன்று வெளியிட்டு உள்ளது. மீதமுள்ள 3 தொகுதிகள் கூட்டணிக்கு ஒதுக்கப்பட்டு உள்ளது. இதன்படி, பவானிபூர் தொகுதியில், சட்டசபை எதிர்க்கட்சி தலைவரான சுவேந்து அதிகாரியை எதிர்த்து மம்தா பானர்ஜி போட்டியிடுவார். வேட்பாளர் பட்டியலை மம்தா பானர்ஜி வெளியிட்டபோது, அக்கட்சியின் எம்.பி. அபிஷேக் பானர்ஜியும் கூட நின்றார்.