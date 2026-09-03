உத்தரப்பிரதேசம்: ஒற்றைக் காலில் பள்ளிக்கு தத்தித் தத்தி செல்லும் சிறுமி

லக்னோ,
உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில், ஒரு கால் செயலிழந்த நிலையிலும் கல்வி கற்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்துடன் ஆசையோடு, தினமும் 400 மீட்டர் தூரம் ஒற்றைக் காலில் தத்தி தத்தி பள்ளிக்கு செல்லும் 7 வயது சிறுமியின் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி பார்ப்போரை நெகிழச் செய்துள்ளது.
உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் பலியா மாவட்டம், மனியர் பகுதிக்கு உட்பட்ட ரானிபூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராகினி (வயது 7). இவர் அங்குள்ள அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் முதலாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். ராகினிக்கு 6 மாதக் குழந்தையாக இருந்தபோது நேரிட்ட விபத்து ஒன்றில், துரதிர்ஷ்டவசமாக அவரது ஒரு கால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு செயலிழந்தது. ராகினியின் குடும்பம் மிகவும் ஏழ்மையான நிலையைக் கொண்டது என்பதால், அவருக்கு முறையான நவீன மருத்துவ சிகிச்சையோ அல்லது செயற்கைக் காலோ வாங்கித் தர முடியாத சூழல் நிலவியது.
இருப்பினும், தனது உடல் ஊனத்தை ஒரு தடையாக கருதாத சிறுமி ராகினி, கல்வி கற்பதில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். பள்ளிக்கு செல்ல பேருந்து வசதியோ, மிதிவண்டியோ இல்லாத நிலையில், தினமும் தனது வீட்டிலிருந்து 400 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள பள்ளிக்கு ஒற்றைக் காலிலேயே தத்தித் தத்தி சென்று வருகிறார்.
சிறுமியின் இந்த மன உறுதி மற்றும் கல்வி மீதான அர்ப்பணிப்பைக் கிராம மக்கள் பலரும் பாராட்டி வந்த நிலையில், அவர் ஒற்றைக் காலில் பள்ளிக்குச் செல்லும் நெகிழ்ச்சியான வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வெளியாகி வைரலானது.
இந்த வீடியோ மாவட்ட நிர்வாகத்தின் கவனத்திற்குச் சென்றதை அடுத்து, பலியா மாவட்ட ஆட்சியர் மங்கள பிரசாத் சிங் உத்தரவின் பேரில் அதிகாரிகள் அச்சிறுமியின் வீட்டிற்கு நேரில் சென்று விசாரித்தனர். சிறுமியின் குடும்பத்திற்கு தேவையான அனைத்து அரசு உதவிகளும் வழங்கப்படும் என்றும் உரிய மருத்துவ உதவிகள் செய்து தரப்படும் என்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் தரப்பில் உறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து நேற்று (புதன்கிழமை) ராகினிக்கு ஊன்றுகோல் மற்றும் மூன்று சக்கர வண்டி வழங்கப்பட்டது. இந்த கடினமான சூழ்நிலையிலும் தளராத நம்பிக்கையுடன் கல்வி தேடி ஓடும் இந்த சிறுமியின் தைரியம், பலருக்கும் ஊக்கமளிப்பதாக அமைந்துள்ளது.