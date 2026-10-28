டெல்லி - வாரணாசி இடையே வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரெயில்: நாளை மறுநாள் தொடக்கம்!

புதுடெல்லி,
புதுடெல்லி - வாரணாசி இடையே இயக்கப்பட உள்ள வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரெயில் சேவை, வரும் அக்டோபர் 31-ஆம் தேதி தொடங்கப்பட உள்ளதாக ரெயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். ரெயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், உத்தரப் பிரதேச முதல்-மந்திரி யோகி ஆதித்யநாத் ஆகியோர் இணைந்து இந்த ரெயில் சேவையைத் தொடங்கி வைக்கின்றனர்.
அதே நாளில், வாரணாசி - பிரயாக்ராஜ் ராம்பாக் மற்றும் வாரணாசி சிட்டி - ராஜா தலாப் இடையே இயக்கப்படும் இரண்டு மெமு (MEMU) ரெயில் சேவைகளும் தொடங்கி வைக்கப்பட உள்ளன.
புதுடெல்லி - வாரணாசி வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரெயில், முழுவதும் குளிர்சாதன வசதி கொண்ட 16 பெட்டிகளுடன் இயக்கப்பட உள்ளது. இதில் 823 பயணிகள் பயணிக்க முடியும்.
இந்த ரெயிலில் ஒரு முதல் வகுப்பு ஏசி பெட்டி, நான்கு இரண்டாம் வகுப்பு ஏசி படுக்கை வசதி பெட்டிகள் மற்றும் 11 மூன்றாம் வகுப்பு ஏசி படுக்கை வசதி பெட்டிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
அக்டோபர் 31-ஆம் தேதி தொடக்க விழாவின்போது, வாரணாசியில் இருந்து மாலை 4.30 மணிக்குப் புறப்படும் ரெயில், மறுநாள் அதிகாலை 1.30 மணிக்கு புதுடெல்லியைச் சென்றடையும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இதன் பிறகு, (ரெயில் எண் 27421) வாரணாசியில் இருந்து இரவு 8.50 மணிக்குப் புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 5.55 மணிக்குப் புதுடெல்லியைச் சென்றடையும்.
மறுமார்க்கத்தில், (ரெயில் எண் 27422) புதுடெல்லியில் இருந்து இரவு 9.40 மணிக்குப் புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 6.45 மணிக்கு வாரணாசியைச் சென்றடையும்.
இந்த வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரெயில் வாரத்தில் 6 நாட்கள் இயக்கப்பட உள்ளது. வாரணாசி மற்றும் புதுடெல்லி இடையே பயணிக்கும் இந்த ரெயில், பிரயாக்ராஜ், கான்பூர் சென்ட்ரல் மற்றும் சிபியானா புஸுர்க் ஆகிய நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.
மணிக்கு 160 கி.மீ. வேகத்தில் இயங்கும் திறன் கொண்டதாக இந்த ரெயில் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தாலும், 2024-ஆம் ஆண்டு ரெயில்வே அமைச்சகம் விதித்த வேகக் கட்டுப்பாடுகளின்படி, நாடு முழுவதும் விரைவு மற்றும் மெயில் ரெயில்கள் மணிக்கு 130 கி.மீ. வேகத்தைத் தாண்டி இயக்கப்படுவதில்லை என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இந்தியாவில் தயாரிப்போம் திட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த ரெயிலில், பயணிகளின் வசதிக்காக பல்வேறு நவீன அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
ஒவ்வொரு படுக்கைக்கும் தனித்தனி வாசிப்பு விளக்குகள்.
மின்சார இணைப்புகள் மற்றும் யுஎஸ்பி டைப்-ஏ, டைப்-சி சார்ஜிங் வசதிகள்.
நேரடி மற்றும் மறைமுக எல்இடி விளக்குகள்.
விசாலமான ஜன்னல்கள் மற்றும் பயணப் பெட்டிகளை வைப்பதற்கான இடவசதி.
முதல் வகுப்பு ஏசி பெட்டியில் வெந்நீருடன் கூடிய குளியல் வசதி.
அவசரகாலத் தொடர்பு வசதி மற்றும் ரெயிலுக்குள் வைபை.
பணியாளர்களுக்கான தனிப்பட்ட படுக்கை வசதிகள்.
பயணிகளின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த ரெயிலில் கவாச் ரெயில் மோதல் தடுப்பு அமைப்பு, அனைத்து பெட்டிகளிலும் தீ கண்டறியும் கருவிகள் மற்றும் எச்சரிக்கை அமைப்புகள், சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராக்கள், அவசரகால எச்சரிக்கை வசதிகள் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன.
மேலும், தீ பரவலைத் தடுக்கும் கதவுகள், அவசரகாலத் தொடர்பு மற்றும் பயணிகளை வெளியேற்றுவதற்கான வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த ரெயிலுக்கான அதிகாரப்பூர்வ பயணக் கட்டண அறிவிப்பு இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. இருப்பினும், இதில் வழங்கப்படும் நவீன வசதிகளைக் கருத்தில் கொண்டு, இதன் கட்டணம் அந்த வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் மற்ற ரெயில்களைவிடச் சற்று அதிகமாக இருக்கும் என ரெயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
முன்னதாக, கடந்த ஜனவரி மாதம் காமாக்யா - ஹவுரா வழித்தடத்தில் முதல் ஜோடி வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரெயில்களைப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்தார். அந்த வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் சராய்காட் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலுடன் ஒப்பிடும்போது, வந்தே பாரத் ஸ்லீப்பர் ரெயிலின் கட்டணம் மூன்றாம் வகுப்பு ஏசியில் 72 சதவீதமும், இரண்டாம் வகுப்பு ஏசியில் 58 சதவீதமும், முதல் வகுப்பு ஏசியில் 16 சதவீதமும் அதிகமாக இருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.