தமிழகத்தில் மாவட்ட வாரியாக இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு

சென்னை,
தமிழ்நாட்டில் மாவட்ட வாரியான இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் வெளியிட்டுள்ளனர். அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் முன்னிலையில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா? என்பதை http://voters.eci.gov.in, http://electoralsearch.eci.gov.in மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தின் செயலி voter helpline app மூலம் சரிபார்த்து கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாவட்ட வாரியாக விவரம்:-
ஆண் வாக்காளர்கள் - 7,28,539
பெண் வாக்காளர்கள்- 7,68,632
3-ம் பாலினம் - 246
அதிகரித்த வாக்காளர்கள் - 60,896
ஆண் வாக்காளர்கள் - 5,78,080
பெண் வாக்காளர்கள் - 6,13,917
3-ம் பாலினம் - 197
அதிகரித்த வாக்காளர்கள் - 65,270
ஆண் வாக்காளர்கள் - 11,04,511
பெண் வாக்காளர்கள் - 11,55,144
3-ம் பாலினம் - 381
அதிகரித்த வாக்காளர்கள் - 4,87,514
ஆண் வாக்காளர்கள் - 9,91,527
பெண் வாக்காளர்கள் - 10,23,976
3-ம் பாலினம் - 293
அதிகரித்த வாக்காளர்கள் - 68,437
ஆண் வாக்காளர்கள் - 7,51,016
பெண் வாக்காளர்கள் - 7,59,390
3-ம் பாலினம் - 144
அதிகரித்த வாக்காளர்கள் - 78,615
ஆண் வாக்காளர்கள் - 5,44,035
பெண் வாக்காளர்கள் - 5,66,526
3-ம் பாலினம் - 38
அதிகரித்த வாக்காளர்கள் - 31,494
குறைந்த வாக்காளர்கள் - 1,04,398
ஆண் வாக்காளர்கள் - 10,31,354
பெண் வாக்காளர்கள் - 10,94,642
மூன்றாம் பாலினத்தவர் - 307
ஆண் வாக்காளர்கள் - 13,70,962
பெண் வாக்காளர்கள் - 13,84,548
மூன்றாம் பாலினத்தவர் - 320