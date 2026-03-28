அரசியல் களம்

விஜய்யுடன் கூட்டணி வைக்க எந்த முயற்சியும் வைக்கவில்லை: அமித்ஷா

விஜய்யை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்குள் கொண்டு வர பாஜக தீவிர முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அண்மையில் தகவல் பரவியது.
Published on

மத்திய உள்துறை மந்திரியும் பாஜக மூத்த தலைவருமான அமித்ஷா, டெல்லியில் நடைபெற்ற தனியார் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசினார். அதில் அமித்ஷா கூறியதாவது: விஜய் கட்சியுடன் நாங்கள் எந்தவிதமான பேச்சுவார்த்தையையும் நடத்தவில்லை.

இந்த கூட்டணிக்கு நாங்கள் முயற்சி செய்யவில்லை. ஏனென்றால் அவர் கூட்டணிக்கு வந்தால் எங்களின் வாக்கு வங்கியில் எதிர்மறையான விளைவுகள் ஏற்படலாம்” என்றார். விஜய்யை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்குள் கொண்டு வர பாஜக தீவிர முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக கடந்த சில நாட்கள் முன்பு வரை தகவல் பரவிய நிலையில் இதனை அமித்ஷாவே தற்போது மறுத்துள்ளார்.

மேலும், அதிமுகவுடனான கூட்டணி குறித்து பேசிய அமித்ஷா, அதிமுகவுடனான கூட்டணியே எங்களுக்கு பலம் சேர்க்கிறது. இதனால் கூட்டணி கட்சிகளுடனான உறவு தமிழகத்தில் அவசியம். எனவே பாஜக, அதிமுகவுடன் நெருக்கமாகப் பணியாற்றுவதோடு, சிறிய பிராந்திய கட்சிகளையும் இணைத்து செயல்பட்டு வருகிறது.

தமிழகத்தில் திமுகவிற்கு எதிரான அலை வீசுகிறது. இதனால் தமிழகத்தில் வலுவான பெரும்பான்மையுடன் எங்களின் கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும்” என்றார்.

