இன்றைய தலைமுறை மறந்த 90-களின் விளையாட்டுகள்

90-களில் பிறந்து வளர்ந்தவர்களுக்கு மொபைல் போன்களோ, கணினிகளோ கிடையாது. மாலை நேரத்தில் தெருக்களில் நண்பர்களுடன் இணைந்து விளையாடிய அந்த விளையாட்டுகள் இன்றைய தலைமுறையினருக்கு (Gen Z & Gen Alpha) பெரும்பாலும் தெரிய வாய்ப்பில்லை. இன்றைய தலைமுறை அறியாத, 90-களின் சில முக்கிய பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் இதோ:
கில்லி என்பது இருவர் அல்லது பலர் சேர்ந்து விளையாடும் பாரம்பரிய விளையாட்டாகும். இது கிரிக்கெட்டின் பழமையான வடிவமாகக் கருதப்படுகிறது. ஒரு நீண்ட மட்டை மற்றும் கூர்மையான முனைகளைக் கொண்ட சிறிய கில்லியைப் பயன்படுத்தி இந்த விளையாட்டு விளையாடப்படுகிறது. குறிப்பாக கிராமப்புறங்களில் சிறுவர்கள் அதிகளவில் விளையாடி வந்தனர்.
கண்ணாமூச்சி என்பது எந்த நேரத்திலும், எந்த இடத்திலும் விளையாடக்கூடிய பாரம்பரிய விளையாட்டாகும். குடும்ப விழாக்கள் மற்றும் நண்பர்கள் கூடும் நிகழ்ச்சிகளிலும் இது விளையாடப்படுகிறது. கண்ணைக் கட்டுதல், ஐஸ் பாய், திருடன்-போலீஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகைகளில் இந்த விளையாட்டு விளையாடப்படுகிறது. குறிப்பாக ஐஸ் விளையாட்டு தெருக்களில் சிறுவர்களிடையே பிரபலமாக இருந்தது.
பட்டம் விடுவது ஒரு பருவகால விளையாட்டாகும். பொதுவாக மார்ச் முதல் ஜூன் மாதங்களுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில், காற்றின் வேகம் பட்டத்தை உயரமாகப் பறக்கவிடுவதற்கு ஏற்றதாக இருக்கும். அதிக உயரத்தில் பட்டத்தைப் பறக்கவிடுபவர் வெற்றியாளராகக் கருதப்படுவார்.
கோலி குண்டு என்பது பலர் சேர்ந்து விளையாடும் பிரபலமான சிறுவர் விளையாட்டாகும். இந்த விளையாட்டிற்கு கோலி குண்டுகள் மட்டுமே முக்கியமாகத் தேவைப்படும். குறிவைத்து மற்றவர்களின் கோலிகளை அடிப்பது, அதிக கோலிகளைச் சேகரிப்பது போன்ற முறைகளில் விளையாடுவார்கள். அதிக கோலிகளை வெல்வவரே வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்படுவார்.
நுங்கு வண்டி பெரும்பாலும் கிராமப்புற வீதிகளில் குழந்தைகளால் விளையாடப்பட்ட ஒரு பாரம்பரிய விளையாட்டாகும். பனை ஓலைகள் மற்றும் நீண்ட குச்சிகளைப் பயன்படுத்தி எளிய முறையில் இதை உருவாக்குவார்கள். முன்பகுதியில் அடையாளத்திற்காக ஒரு சிறிய பொருளையும் பொருத்துவார்கள். இன்றும் சில கிராமப்புறங்களில் குழந்தைகள் இதுபோன்ற விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவதைக் காண முடிகிறது.
உப்பு மூட்டை என்பது போட்டியை அடிப்படையாகக் கொண்ட விளையாட்டு அல்ல; பொழுதுபோக்கிற்காக விளையாடப்படும் ஒரு விளையாட்டாகும். இதில் ஒருவர் மற்றொருவரை முதுகில் தூக்கிக்கொண்டு குறிப்பிட்ட தூரம் நடந்து அல்லது ஓடிச் செல்வார். குறிப்பாக சிறுமிகள் மற்றும் பெண்கள் இந்த விளையாட்டை பொழுதுபோக்காக விளையாடியுள்ளனர்.
பம்பரம் பல நாடுகளில் விளையாடப்படும் பாரம்பரிய விளையாட்டாகும். மரத்தால் செய்யப்பட்ட பம்பரம் மற்றும் நீண்ட கயிற்றைப் பயன்படுத்தி இந்த விளையாட்டு விளையாடப்படுகிறது. பம்பரத்தை கயிற்றால் சுற்றி வேகமாகச் சுழலச் செய்வார்கள். யாருடைய பம்பரம் அதிக நேரம் சுழல்கிறதோ, அவரே வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்படுவார்.
பரமபதம் என்பது பழமையான மற்றும் பிரபலமான உள்ளரங்க விளையாட்டுகளில் ஒன்றாகும். இது பகடைகளைப் பயன்படுத்தி விளையாடப்படும் விளையாட்டாகும். பலகையில் உள்ள ஏணிகளைப் பயன்படுத்தி மேலே செல்ல வேண்டும்; அதே நேரத்தில் பாம்புகளில் சிக்காமல் முன்னேற வேண்டும். முதலில் இலக்கை அடையும் வீரர் வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்படுவார்.
பச்சைக் குதிரை என்பது இருவர் அல்லது பலர் சேர்ந்து விளையாடும் விளையாட்டாகும். இதில் ஒருவர் குனிந்து நிற்க, மற்ற வீரர்கள் அவரைத் தாண்டிக் குதிப்பார்கள். யார் அதிக உயரம் அல்லது அதிக தூரம் குதிக்கிறார்களோ, அவர்கள் வெற்றியாளராகக் கருதப்படுவர். இதேபோன்ற மற்றொரு விளையாட்டாக ‘ஜன் ஜப்பான்’ விளையாடப்படுகிறது. இது பெரும்பாலும் பெண்களால் விளையாடப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
டயர் வண்டி என்பது 80கள் மற்றும் 90களில் பிறந்த குழந்தைகளிடையே மிகவும் பிரபலமான பழமையான விளையாட்டாகும். பழைய சைக்கிள் அல்லது பைக் டயர் மற்றும் ஒரு குச்சியைப் பயன்படுத்தி இதை விளையாடுவார்கள். சிறுவர்கள் டயரை குச்சியால் உருட்டிக்கொண்டு செல்வார்கள். சில இடங்களில் அருகிலுள்ள மளிகைக் கடைக்குச் செல்வதற்கும் இதுபோன்ற டயர் வண்டிகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர்.
கேரம் பல தலைமுறைகளாக பிரபலமாக இருந்து வரும் உள்ளரங்க விளையாட்டாகும். இருவர் அல்லது பலர் சேர்ந்து விளையாடக்கூடிய இந்த ஆட்டத்தில், கேரம் பலகையில் உள்ள காய்களை குறிவைத்து அடித்து பாக்கெட்டுக்குள் செலுத்த வேண்டும். அதிக காய்களை வெற்றிகரமாகப் பாக்கெட்டில் செலுத்துபவர் வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்படுவார். நகர்ப்புறங்களில் இது அதிகமாக விளையாடப்பட்டாலும், கிராமப்புறங்களிலும் பரவலாக அறியப்பட்ட விளையாட்டாகும்.
90களில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு வீடியோ கேம் விளையாட்டுகள் மிகவும் பிரபலமான பொழுதுபோக்காக இருந்தன. அந்தக் காலத்தில் வீடியோ கேம் சாதனங்களில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டுகள் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அவற்றில் கட்டுமானம், கார் பந்தயம் உள்ளிட்ட விளையாட்டுகளை குழந்தைகள் அதிகம் விரும்பி விளையாடினர். குறிப்பாக ‘செங்கல் விளையாட்டுகள்’ என அழைக்கப்பட்ட வீடியோ கேம்கள் 90களில் மிகவும் பிரபலமாக இருந்தன.
ஆடு புலி ஆட்டம் என்பது அறிவுத்திறன் மற்றும் வியூகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட பாரம்பரிய விளையாட்டாகும். பொதுவாக இருவர் விளையாடும் இந்த ஆட்டத்தில், ஒருவர் புலிகளைத் தடுக்கவும், மற்றொருவர் ஆடுகளைப் பாதுகாக்கவும் வியூகங்களை அமைக்க வேண்டும். ஆடுகள் புலிகளிடம் சிக்காமல் தப்பிப்பது அல்லது புலிகளின் நகர்வுகளைத் தடுத்து நிறுத்துவது ஆட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
தரையில் கட்டங்கள் அல்லது கோடுகள் வரையப்படும். ஒரு காலில் நொண்டியபடி குறிப்பிட்ட கட்டங்களுக்குள் செல்ல வேண்டும். கோடுகளில் கால் வைக்காமல் தாண்டிச் செல்ல வேண்டும். ஓடி வருபவர்களைத் தொட்டு அல்லது பிடித்து விளையாடலாம். இது குழந்தைகளின் உடல் இயக்கத்திற்கும், கவனத்திற்கும் மிகவும் நல்லது.