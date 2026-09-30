பாகிஸ்தான் வான்வழித் தடைக்கு மாற்று வழி: சீனா வழியாக விமானங்களை இயக்க திட்டம்!

புதுடெல்லி,
பாகிஸ்தான் வான்வழியை இந்திய விமானங்கள் பயன்படுத்துவதற்கான தடை தொடர்ந்து நீடித்து வரும் நிலையில், அதற்கு மாற்றாக சீனாவின் ஜின்ஜியாங் பகுதி வழியாக புதிய விமானப் பாதையை உருவாக்குவது குறித்து இந்தியா ஆலோசித்து வருகிறது. சீனாவின் ஹோட்டன் (Hotan) பகுதி வழியாக இந்த புதிய விமானப் பாதையை அமைப்பது தொடர்பாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாக மத்திய விமானப் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு தெரிவித்துள்ளார்.
2025-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் பஹல்காம் தாக்குதலுக்குப் பிறகு, பாகிஸ்தான் இந்தியாவில் பதிவு செய்யப்பட்ட மற்றும் இந்தியாவால் இயக்கப்படும் விமானங்களுக்கு தனது வான்வழியை மூடியது. இதன் காரணமாக டெல்லி, மும்பை உள்ளிட்ட வடக்கு மற்றும் மேற்கு இந்திய நகரங்களில் இருந்து ஐரோப்பா, இங்கிலாந்து மற்றும் வட அமெரிக்கா செல்லும் சில விமானங்கள் பாகிஸ்தானைத் தவிர்த்து மாற்றுப் பாதையில் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
பாகிஸ்தான் வான்வழியைத் தவிர்க்கும் வகையில், இந்திய விமானங்கள் அரபிக்கடல் வழியாக மஸ்கட் உள்ளிட்ட பகுதிகளை நோக்கிச் சென்று பின்னர் மேற்கு நோக்கி செல்லும் பாதைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. இதனால் சில வழித்தடங்களில் பயண நேரம் கூடுவதுடன், எரிபொருள் பயன்பாடு மற்றும் விமான நிறுவனங்களின் இயக்கச் செலவும் அதிகரிப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், டெல்லி மற்றும் மும்பையில் இருந்து புறப்படும் விமானங்களை லே நோக்கி இயக்கி, அங்கிருந்து சீன வான்வழிக்குள் நுழைந்து ஹோட்டன் பகுதி வழியாக கிர்கிஸ்தான் நோக்கிச் செல்லும் மாற்றுப் பாதை குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு வருகிறது. பின்னர் அங்கிருந்து ஐரோப்பா, இங்கிலாந்து மற்றும் வட அமெரிக்காவுக்கான தற்போதைய சர்வதேச விமானப் பாதைகளுடன் இணைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழித்தடம் நடைமுறைக்கு வந்தால், தற்போது பயன்படுத்தப்படும் நீண்ட சுற்றுப்பாதையைவிட சில மேற்கத்திய வழித்தடங்களில் பயண நேரத்தையும் எரிபொருள் செலவையும் குறைக்க வாய்ப்புள்ளதாக விமானப் போக்குவரத்துத் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக மத்திய ஆசியா மற்றும் வடக்கு ஐரோப்பா செல்லும் விமானங்களுக்கு இந்தப் பாதை பயனுள்ளதாக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
எனினும், இந்த புதிய விமானப் பாதை இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை. சீனாவின் ஒப்புதல் மட்டுமின்றி, இரு நாடுகளின் விமானப் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடு, வான்வழி மேலாண்மை மற்றும் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் தொடர்பான ஒருங்கிணைப்பும் தேவைப்படுகிறது. ஹோட்டன் வழித்தடத்தை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக இதுவரை இந்தியா-சீனா இடையே இறுதி ஒப்பந்தம் எதுவும் ஏற்பட்டதாக அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு தெரிவிக்கவில்லை.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் சீன அதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருவதாக ராம் மோகன் நாயுடு தெரிவித்துள்ளார். பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும், புதிய மாற்று வழித்தடங்களை இந்தியா ஆராய்ந்து வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
ஹோட்டன் வழித்தடம் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள் தற்போது ஆரம்பகட்ட ஆலோசனை நிலையில் உள்ளன. இந்தப் பாதை எப்போது செயல்பாட்டுக்கு வரும் என்பதற்கான காலக்கெடு எதுவும் இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை. எனவே, சீனா வழியாக இந்திய விமானங்கள் இயக்கப்படுவது தற்போது திட்டமிடப்பட்டுள்ள மாற்று வழித்தடமாக மட்டுமே உள்ளது; நடைமுறைக்கு வந்துவிட்டதாகக் கருத முடியாது.