புதிய செல்போன் வாங்கப் போகிறீர்களா?.. இதை தெரிந்துகொள்ளாமல் வாங்காதீர்கள்!

"போன் வாங்கணும்... எந்த மாடல் நல்லா இருக்கும்?" என்ற கேள்வி இப்போது எல்லா வீடுகளிலும் கேட்கப்படும் ஒன்றாகிவிட்டது. பதில் சொல்லும் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பிராண்டைச் சொல்வார்கள். சிலர் கேமராவைப் பாருங்கள் என்பார்கள். இன்னும் சிலர் ரேம் (RAM), புராசஸர் (Processor) பற்றிப் பேசுவார்கள். ஆனால், இறுதியில் பெரும்பாலானோர் முடிவெடுப்பது விலையைப் பார்த்துதான்.
உண்மையில், ஒரு செல்போனை வாங்கும்போது விலை முக்கியம் தான். ஆனால், அதுவே ஒரே அளவுகோலாக இருக்கக் கூடாது. காரணம், இன்று செல்போன் என்பது வெறும் அழைப்புக்கான சாதனம் அல்ல. காலையில் அலாரம் அடிப்பதில் தொடங்கி, இரவு வங்கி பரிவர்த்தனை செய்வது வரை நம் வாழ்க்கையின் பெரும்பாலான வேலைகளும் அதில்தான் நடக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட ஒரு பொருளை வாங்கும்போது சற்று நிதானமாக யோசிப்பது அவசியம்.
முதலில், உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட போன் தேவை என்பதை முடிவு செய்யுங்கள். சமூக வலைதளங்கள், வீடியோ பார்ப்பது, ஆன்லைன் வகுப்புகள் போன்ற சாதாரண பயன்பாட்டுக்காக என்றால், அதிக விலை கொடுத்து 'பிளாக்ஷிப்' (Flagship) மாடல் வாங்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அதே நேரத்தில், வீடியோ எடிட்டிங், அதிக நேர கேமிங் அல்லது தொழில் சார்ந்த பயன்பாடு இருந்தால், அதற்கேற்ற திறன் கொண்ட மாடலைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
பலர் செய்யும் மிகப் பெரிய தவறு, கேமராவின் மெகாபிக்சல் (Megapixel) எண்ணிக்கையை மட்டும் பார்த்து முடிவு செய்வதுதான். 200 மெகாபிக்சல் என்று இருந்தாலே சிறந்த கேமரா என்று அர்த்தமில்லை. புகைப்படத்தின் தரத்தை நிர்ணயிப்பதில் கேமரா சென்சார், மென்பொருள் செயலாக்கம், இரவு நேரத்தில் படம் எடுக்கும் திறன் போன்றவை முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. எனவே, இணையத்தில் அந்த மாடலில் எடுக்கப்பட்ட உண்மையான புகைப்படங்களைப் பார்த்துவிட்டு வாங்குவது நல்லது.
அதேபோல், செல்போனின் இதயம் என்று சொல்லப்படுவது அதன் புராசஸர். வெளிப்புறத் தோற்றம் எவ்வளவு அழகாக இருந்தாலும், புராசஸர் தரமாக இல்லையென்றால் சில மாதங்களிலேயே போன் மந்தமாகிவிடும். அதனுடன் போதுமான ரேம் மற்றும் சேமிப்புத் திறன் இருந்தால், நீண்ட காலம் சிரமமின்றி பயன்படுத்த முடியும்.
பேட்டரி (Battery) திறனையும் அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது. இப்போது பெரும்பாலானவர்கள் ஒரு நாளைக்கு பல மணி நேரம் செல்போனைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். அடிக்கடி சார்ஜர் தேடி அலைவதை விட, நாள் முழுவதும் தாக்குப்பிடிக்கும் பேட்டரி கொண்ட மாடலைத் தேர்வு செய்வதே சிறந்தது. வேகமாக சார்ஜ் ஆகும் வசதி இருந்தால் அது கூடுதல் பலன்.
இன்னொரு விஷயத்தை பலர் கவனிப்பதில்லை. அதுதான் மென்பொருள் அப்டேட். புதிய அம்சங்களைப் பெறுவதற்காக மட்டுமல்ல, பாதுகாப்பிற்காகவும் அவை அவசியம். தொடர்ந்து சில ஆண்டுகள் அப்டேட் வழங்கும் நிறுவனங்களின் போன்களை வாங்கினால், அவற்றின் பயன்பாட்டு ஆயுள் அதிகரிக்கும்.
வாங்குவதற்கு முன், அந்த நிறுவனத்தின் சேவை மையம் உங்கள் ஊரிலோ அருகிலோ இருக்கிறதா என்பதையும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள். சிறிய பழுதுக்காகவே நீண்ட தூரம் பயணிக்க வேண்டிய நிலை வந்தால், மலிவாக வாங்கியதில் கிடைத்த மகிழ்ச்சி நீண்ட நாள் நீடிக்காது.
இறுதியாக, ஒரு அறிவுரை. நண்பர் வாங்கியிருக்கிறார் என்பதற்காகவோ, சமூக வலைதளத்தில் அதிக விளம்பரம் வருகிறது என்பதற்காகவோ ஒரு போனைத் தேர்வு செய்ய வேண்டாம். குறைந்தது இரண்டு அல்லது மூன்று மாடல்களை ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். பயனர்களின் விமர்சனங்களைப் படியுங்கள். அதன் பிறகு முடிவு செய்யுங்கள்.
ஒரு நல்ல செல்போன் என்பது அதிக விலை கொண்ட மாடல் அல்ல; உங்கள் தேவையை முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்யும் மாடல்தான். பணத்தைச் செலவிடுவதற்கு முன் சில மணி நேரம் ஒதுக்கி ஆராய்ந்தால், அடுத்த மூன்று அல்லது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு நிம்மதியாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நல்ல துணையைத் தேர்ந்தெடுத்த மகிழ்ச்சி உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.